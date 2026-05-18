Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya olay sözler: Dostluklar da yalanmış Kanlıca’yı da gördük

Nazan Öncel’den Sezen Aksu'ya olay sözler: “Dostluklar da yalanmış” I İzmir kızlarının arası bozuldu mu?

Türk pop müziğinin iki efsane ismi Nazan Öncel ile Sezen Aksu hakkında ortaya atılan "kırgınlık" iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa süre önce "Erkekler de Yanar" düetiyle yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikiliden Nazan Öncel'in Harbiye konserinde yaptığı açıklamalar dikkat çekti. "Kanlıca'yı da gördük" sözleri sosyal medyada Sezen Aksu'ya gönderme olarak yorumlanırken, ünlü sanatçı cephesinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Türk pop müziğinin yıllardır dostluklarıyla örnek gösterilen iki güçlü kadın sanatçısı Sezen Aksu ile Nazan Öncel hakkında ortaya atılan iddialar magazin kulislerini hareketlendirdi. Uzun yıllardır birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyla bilinen iki sanatçının arasının açıldığı öne sürülürken, Harbiye'de yaşananlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Nazan Öncel’den duygusal konser açıklamaları

Nazan Öncel'in geçtiğimiz akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konser sırasında yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte seslendiren sanatçı, konser sırasında yaptığı duygusal açıklamalarla geceye damga vurdu.

Dostluklara sert eleştiri: ’Her şey yalan’

Şarkı aralarında samimi açıklamalarda bulunan Öncel'in özellikle dostluk üzerine söylediği sözler sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü sanatçı sahnede yaptığı konuşmada, "Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanar'ı söyledik, biliyorsunuz bir düet yaptık." sözlerini ifade etti.

Kanlıca göndermesi ortalığı karıştırdı

Sözlerini sürdüren Öncel, "Kanlıca'yı da gördük. Hani insanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalı" ifadelerini kullandı. Öncel'in bu sözleri konser alanında büyük şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Sezen Aksu’ya örtülü mesaj

Özellikle "Kanlıca'yı da gördük" cümlesi dikkatlerden kaçmadı. Çünkü Sezen Aksu uzun yıllardır Kanlıca'daki eviyle biliniyor. Bu nedenle çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Nazan Öncel'in açıklamalarının doğrudan Sezen Aksu'ya gönderme olduğunu iddia etti.

Unutulmaz düetin perde arkası

İkilinin arasındaki gerilim iddiaları, kısa süre önce birlikte yaptıkları projeyi de yeniden gündeme taşıdı. Sezen Aksu ile Nazan Öncel, 1996 yılında yayınlanan ve Türk pop müziğinin unutulmaz şarkıları arasında gösterilen "Erkekler de Yanar" için yıllar sonra yeniden stüdyoya girmişti.

Müzik dünyasını heyecanlandıran proje

3 Nisan'da yayınlanan düet, müzik dünyasında büyük ses getirmiş, iki usta ismin aynı projede buluşması hayranlarını heyecanlandırmıştı. Aslında bu iş birliğinin ilk sinyali aylar önce sosyal medyada verilmişti.

İzmir’in kızları sosyal medyayı salladı

Nazan Öncel, Sezen Aksu ile birlikte çekilen samimi bir kareyi Instagram hesabından paylaşmış ve paylaşımına, "İzmir'in kızları… Sürpriz mi desem, albüm mü desem, ne desem. Anladınız siz onu…" notunu düşmüştü. Bu paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken, hayranlar iki sanatçının yeni bir projede buluşacağını konuşmaya başlamıştı.

Nostaljik düet müzikseverleri coşturdu

Daha sonra yapılan yeni paylaşımla birlikte "Erkekler de Yanar" düeti resmen duyuruldu. Şarkının yayınlanmasıyla birlikte müzik platformlarında yoğun ilgi oluşurken, birçok dinleyici iki güçlü kadın sanatçının aynı şarkıda buluşmasını "nostaljik ve çok özel bir çalışma" olarak değerlendirdi.

Yılların müzikal dostluğu

Öte yandan Sezen Aksu ile Nazan Öncel'in müzikal bağının geçmişi oldukça eskiye dayanıyor. Sezen Aksu, 2011 yılında yayınladığı "Öptüm" albümünde Nazan Öncel imzalı "Ballı" şarkısını seslendirmiş ve parça büyük ilgi görmüştü. Müzikseverler yıllardır Nazan Öncel'in de bir Sezen Aksu şarkısını yorumlamasını bekliyordu.

Ünlü ikilinin arasında ne var?

"Erkekler de Yanar" düeti, bu açıdan iki sanatçının karşılıklı müzikal jesti olarak yorumlanmıştı. Ancak Harbiye konserinde yapılan açıklamaların ardından sosyal medyada "dostluk bitti mi?" soruları gündeme gelmeye başladı.

Konser yorumları ikiye böldü

Pek çok kullanıcı Nazan Öncel'in sözlerini açık bir kırgınlık mesajı olarak değerlendirirken, bazıları ise sanatçının genel olarak insan ilişkilerine dair konuştuğunu savundu. Konser boyunca zaman zaman duygusal anlar yaşayan Öncel'in sahnedeki tavırları da dikkat çekti.

Sessizlik sürüyor: Sezen Aksu’dan yanıt bekleniyor

Sanatçının özellikle dostluk ve güven temalı açıklamaları, izleyiciler tarafından destek gördü. Tüm yaşananların ardından gözler şimdi Sezen Aksu cephesine çevrildi. Ünlü sanatçıdan henüz herhangi bir açıklama gelmezken, magazin kulislerinde iki yakın dost arasında yaşanan kırgınlığın perde arkası konuşulmaya devam ediyor.

Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin