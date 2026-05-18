Mert Demir havalimanında görüntülendi: “Telefon görüşmesindeyim” diyerek Serenay Sarıkaya ile ilgili dans sorularını yanıtlamadı

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir NE OLMUŞTU? Dijital platformda yayınlanan "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin yeni sezon kutlaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gecede Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Mert Demir'in "Gözlerime Bak" şarkısı eşliğinde yaptığı romantik dans kısa sürede viral oldu. Özellikle Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'nın boynunu tuttuğu anlar milyonlarca kez izlendi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in söz konusu geceye ait görüntüleri YENİ BİR AKIM BAŞLATTILAR Leopar desenli mini elbisesi ve çıplak ayak tercihiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın dansı sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Çok sayıda kullanıcı çifti taklit ederek video paylaşırken, akıma ünlü isimler de katıldı.

Hülya Avşar'ın dans akımına katıldığı görüntü "KUSURA BAKMAYIN DAYANAMADIM" Bu isimlerden biri de Hülya Avşar oldu. Ünlü sanatçı, bir magazin muhabiriyle kamera karşısına geçerek Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in dansını canlandırdı. Mimikleri ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Avşar, paylaşımına "Serenay, Mert kusura bakmayın dayanamadım" notunu düştü.