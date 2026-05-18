Mert Demir havalimanında görüntülendi: “Telefon görüşmesindeyim” diyerek Serenay Sarıkaya ile ilgili dans sorularını yanıtlamadı
Mert Demir, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı. Kulaklıkla telefon görüşmesi yaptığı görülen Demir, basın mensuplarının sorularını geri çevirerek “Telefon görüşmesindeyim, daha sonra konuşalım” dedi. Sevgilisi Serenay Sarıkaya ile gündem olan dans videosuna ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.
Hızlı Özet Göster
- Mert Demir, İstanbul Havalimanı'nda muhabirlerin sorularını telefon görüşmesi gerekçesiyle yanıtsız bıraktı.
- Serenay Sarıkaya ile birlikte 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi kutlamasında çektikleri dans videosu sosyal medyada viral oldu.
- Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in dansı, sosyal medyada yeni bir akım başlattı.
- Hülya Avşar ve Ceyhun Fersoy, çiftin dansını taklit eden videolar paylaştı.
- Dans videosu, milyonlarca kez izlenerek büyük yankı uyandırdı.
Şarkıcı Mert Demir, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı.
"TELEFON GÖRÜŞMESİNDEYİM"
Kulağında kulaklıkla telefon görüşmesi yaptığı görülen Demir, muhabirlerin sorularını geri çevirdi. Ünlü şarkıcı, "Telefon görüşmesindeyim, daha sonra konuşalım" demekle yetindi.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Öte yandan sevgilisi Serenay Sarıkaya ile birlikte paylaştıkları ve çok konuşulan dans videosu hakkında yöneltilen sorular da yanıtsız kaldı. Ünlü şarkıcı, hızlı adımlarla havalimanından ayrıldı.
NE OLMUŞTU?
Dijital platformda yayınlanan "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin yeni sezon kutlaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gecede Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Mert Demir'in "Gözlerime Bak" şarkısı eşliğinde yaptığı romantik dans kısa sürede viral oldu. Özellikle Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'nın boynunu tuttuğu anlar milyonlarca kez izlendi.
YENİ BİR AKIM BAŞLATTILAR
Leopar desenli mini elbisesi ve çıplak ayak tercihiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın dansı sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Çok sayıda kullanıcı çifti taklit ederek video paylaşırken, akıma ünlü isimler de katıldı.
"KUSURA BAKMAYIN DAYANAMADIM"
Bu isimlerden biri de Hülya Avşar oldu. Ünlü sanatçı, bir magazin muhabiriyle kamera karşısına geçerek Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in dansını canlandırdı. Mimikleri ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Avşar, paylaşımına "Serenay, Mert kusura bakmayın dayanamadım" notunu düştü.
KIZI KARYA İLE DANS ETTİ
Akıma katılan bir diğer isim ise Ceyhun Fersoy oldu. Oyuncu, kızı Karya ile birlikte dansı taklit ettiği anları paylaşarak sosyal medyada ilgi gördü. Kullanıcılar videolara "Akımın en iyisi olmuş", "Çok iyi benzetmiş" ve "Kahkaha attım" gibi yorumlar yaptı.