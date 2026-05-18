Umut Akyürek’ten kızının cenaze videosuna tepki: “Gerekirse soyadımı bile değiştiririm” I Hadise ve Gülşen'e sert çıktı

Umut Akyürek, babasının cenaze töreninde kızı Melek Bal tarafından çekilen ve sosyal medyada büyük tepki toplayan video hakkında ilk kez konuştu. Kızının davranışını "şuursuzluk" olarak nitelendiren sanatçı, Hadise ve Gülşen'i sert sözlerle eleştirdi. Akyürek'in açıklamaları kısa sürede gündem olurken, Melek Bal'ın "Pişman değilim" sözleri tartışmaları daha da büyüttü.

Umut Akyürek, babasının cenazesinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki çeken video sonrası sessizliğini bozdu. Türk Sanat Müziği sanatçısı Akyürek, kızı Melek Bal'ın dedesinin tabutu başında çektiği TikTok videosunu kesinlikle onaylamadığını belirterek yaşananlara sert tepki gösterdi.

Akyürek’ten Kızı Melek Bal’a sert tepki

"KIZIM SON DERECE ŞUURSUZ"

Uzun süredir madde bağımlılığıyla mücadele ettiği bilinen Melek Bal'ın davranışlarını "şuursuzluk" olarak değerlendiren Akyürek, yaşadıkları acının henüz çok taze olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı açıklamasında, "Acımız çok taze, babamızı kaybettik. Maalesef cenazemizde kızım son derece şuursuz, asla onaylanmayacak bir video çekti. Hiçbir kültürde acı böyle paylaşılmaz. Ben de bunu tasvip etmiyorum." ifadelerini kullandı.

TikTok eleştirisi: Sosyal medya gençleri zehirliyor

Sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkisine dikkat çeken sanatçı, özellikle TikTok'u hedef aldı. "TikTok denen lağım çukuru gençleri zehirlemeye devam ediyor. Tıklanma ve maddi kazanç için toplum mahvoluyor. Neden kapatılmıyor?" sözleriyle tepkisini dile getiren Akyürek, sosyal medya uğruna değerlerin yok olduğunu savundu.

Sanatçıdan popüler kültür figürlerine ağır eleştiri

"GÜLŞEN GİBİLER YÜZÜNDEN BU HALDEYİZ"

Açıklamalarının devamında popüler kültür figürlerine de sert eleştiriler yönelten sanatçı, özellikle Hadise ve Gülşen hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Sahne performanslarının gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını savunan Akyürek, "Ben Hadise'yi de onun gibi popüler kültür figürlerini de ölene kadar eleştireceğim. Donla sahneye çıkanlar, Gülşen gibiler yüzünden bu haldeyiz. Bu işin çivisi çıkmış daha da çıkmaya devam edecek." dedi.

Umut Akyürek: Çocuğumu reddedecek noktadayım

Kızını savunmadığını özellikle vurgulayan Umut Akyürek, aile içinde büyük sorunlar yaşandığını da açıkladı. "Ben çocuğumu savunmuyorum. Evimde kavga dövüş eksik olmuyor. Çocuğumu reddedecek noktaya geldim. Beni evladımla mı vuracaksınız? Vurun. Gerekirse soyadımı bile değiştiririm." sözleriyle yaşadığı çaresizliği anlattı.

Melek Bal’dan cenaze videosu savunması

KIZI AÇIKLAMA YAPTI

Tepkilerin odağındaki Melek Bal ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada pişman olmadığını söyledi. Dedesini çok sevdiğini belirten Bal, "Dedem çok neşeli bir insandı. Herkes çok ağladı, en çok ben ağladım belki de. Dedem arkasından ağlanmasındansa bunu tercih ederdi." dedi.

Bal’dan tartışmalı açıklama: Pişman değilim

O an yaşadığı şok nedeniyle ne yaptığını tam olarak bilmediğini ifade eden Bal, "Benim üzülmediğimi nereden biliyorsunuz? Pişman değilim, kimse de umurumda değil." sözleriyle dikkat çekti. Öte yandan Melek Bal'ın açıklamasında yeni şarkısının çıkış tarihini duyurması da sosyal medyada yeni bir tartışma yarattı.

Yeni şarkı öncesi ortalığı karıştıran açıklama

"YENİ ŞARKISINA REKLAM" İDDİASI

22 Mayıs'ta yeni şarkısını yayınlayacağını söyleyen Bal, "Prim diyebilirsiniz. Hayat devam ediyor." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar açıklamaları sert şekilde eleştirirken, bazıları ise genç fenomenin psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini savundu.

Melek Bal’ın madde bağımlılığı süreci

NE OLMUŞTU?

Oktay Ertuğrul, kızı Melek Bal'ın madde bağımlılığıyla mücadele sürecine ilişkin daha önce de dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ertuğrul, kızının kendi isteğiyle 90 günlük bir tedavi programına katıldığını ve bu süreçte temizlendiğini söylemişti. Ancak eve döndükten birkaç ay sonra yeniden "tökezlediğini" ifade eden Ertuğrul, bağımlılığın bir beyin hastalığı olduğunu vurgulamıştı.

Sosyal medya tehlikesi ve aile mücadelesi

Ailesi olarak kızlarını eski çevresinden uzak tutmak için büyük çaba harcadıklarını anlatan Ertuğrul, taşındıklarını ancak sosyal medya nedeniyle bu mücadelede başarılı olamadıklarını söylemişti. Özellikle TikTok ve benzeri platformların gençler üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Ertuğrul, "Sosyal medya çocuklarımızı uyuşturucu batağına düşürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ertuğrul’dan sosyal medya ve değerler eleştirisi

Sosyal medya fenomenlerini ve dijital içerikleri de sert sözlerle eleştiren Ertuğrul, toplumsal değerlerin zarar gördüğünü savunmuştu. Gençlerin yanlış rol modellerden etkilendiğini öne süren Ertuğrul, sosyal medya platformlarının toplumda ahlaki yozlaşmaya neden olduğunu dile getirmişti.

Ailenin zorlu mücadelesi ve toplumsal sorunlar

Kızıyla ilgili yaşananlar nedeniyle kendisinin ve eşinin de yıprandığını söyleyen Ertuğrul, eşinin psikolojik destek aldığını açıklamıştı. Türkiye'de milyonlarca ailenin benzer sorunlarla mücadele ettiğini ifade eden Ertuğrul, madde bağımlılığı yaşının giderek düştüğünü ve ailelerin çocuklarını korumakta zorlandığını söylemişti.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin