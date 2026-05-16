Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır yoğun bakımda! Tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi

Kadir İnanır ve Coşkun Sabah

İNANIR'IN SON GÖRÜNTÜSÜ

Uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde fizik tedavi sürecini sürdüren usta oyuncudan son görüntüsü 6 Mayıs'ta geldi.

Son olarak sanatçı Coşkun Sabah, Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti. Sabah, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnanır'ı iyi gördüğünü belirterek, "Türkiye'ye mal olmuş ülkenin değeri olmuş çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu, gözlerinin içi güldü. Ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim. Acil şifalar dileklerimle." ifadelerini kullandı.

BEYNİNE PIHTI ATMIŞTI

Kadir İnanır 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 4 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındı ve Aralık 2024'te taburcu oldu.