Kenan Doğulu'ya 300 bin dolarlık şantaj: "Otel videoların elimizde parayı yatırmazsan savaşmak zorunda kalırız"
Kenan Doğulu, telefonuna gelen “Otel videoların elimizde! 300 bin doları (yaklaşık 14 milyon TL) gönderdiğimiz hesap numarasına yatırmazsan savaşmak zorunda kalırız” mesajıyla büyük korku yaşadı. Sanatçı “Can güvenliğim yok” diyerek savcılığa başvurdu
- Kenan Doğulu'na bilinmeyen bir numaradan 300 bin dolar karşılığında otel videoları ve araba görüşmeleriyle ilgili şantaj mesajı geldi.
- Popçu Kenan Doğulu tehdit ve şantaj mesajının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.
- Emniyet güçlerinin yaptığı incelemede şantaj mesajının yurt dışına kayıtlı bir hattan gönderildiği tespit edildi.
- Yapılan çalışmalarda şüphelinin kimliği belirlenemedi.
- Savcılık suçun teşebbüs aşamasında kalması ve şüphelilerin bulunamması nedeniyle dosyaya takipsizlik kararı verdi.
Kenan Doğulu'nun telefonuna, bilinmeyen bir numaradan mesaj geldi.
'BİR DÜŞMANDAN BULDUK'
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; mesajda "Top sende! Otelde videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var. 300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) parayı sana söylediğimiz hesaba gönder. Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk" ifadeleri yer aldı. Tehdit ve şantajın ardından ünlü popçu, adliyenin yolunu tutarak şikayetçi oldu.
NUMARA YURTDIŞINA KAYITLI
Doğulu, savcılığa can güvenliği endişesini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen titiz çalışmaların ardından emniyet güçleri hattın yabancı menşeli olduğunu, şüphelinin kimliğinin tespit edilemediğini raporladı.
Savcılık tarafından suç unsurunun teşebbüs aşamasında kalması ve şüphelilerin kimliğinin bulunamaması nedeniyle dosyaya takipsizlik verildi.