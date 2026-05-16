Kenan Doğulu'ya 300 bin dolarlık şantaj: "Otel videoların elimizde parayı yatırmazsan savaşmak zorunda kalırız"

Kenan Doğulu'na bilinmeyen bir numaradan 300 bin dolar karşılığında otel videoları ve araba görüşmeleriyle ilgili şantaj mesajı geldi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

'BİR DÜŞMANDAN BULDUK'

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; mesajda "Top sende! Otelde videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var. 300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) parayı sana söylediğimiz hesaba gönder. Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk" ifadeleri yer aldı. Tehdit ve şantajın ardından ünlü popçu, adliyenin yolunu tutarak şikayetçi oldu.