Yürürken ayağını kıran Sevda Demirel’den kritik uyarı! “İflah olma şansınız yok” deyip duyurdu
Eski manken Sevda Demirel, Maçka Parkı’nda yürüyüş yaparken düşüp ayağını kırmıştı. Ünlü ismin, hastane sonrası yaptığı ‘parmak arası terlik’ uyarısı sosyal medyada gündem oldu.
Hızlı Özet Göster
- Sevda Demirel, Maçka Parkı'nda yürüyüş yaparken düşerek sağ ayağını kırdı.
- Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Demirel, tedavi sonrası taburcu edildi.
- Demirel, sosyal medya hesabından parmak arası terliklerin dışarıda risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.
- Kazanın görüntüleri sosyal medyada paylaşılarak geniş yankı uyandırdı.
- Sevda Demirel'e sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun mesajı iletildi.
Sevda Demirel, arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı Maçka Parkı'nda dengesini kaybederek yere düştü. Talihsiz kazada sağ ayağı kırılan eski manken ve şarkıcı, hastane sonrası yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Uzun süredir magazin dünyasından uzak sakin bir yaşam süren Sevda Demirel, yaşadığı talihsiz olay sonrası yeniden gündeme geldi. Arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada yere kapaklanan Demirel'in acı içinde yerde kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Maçka Parkı’nda dehşeti yaşadı: Bacağı kırıldı!
Kazanın ardından çevresindekiler tarafından hastaneye götürülen Demirel'in sağ ayağının kırıldığı öğrenildi. O anları paylaşan arkadaşları, "Sevda Demirel çok kötü düştü, ayağı kırıldı. Şimdi hastaneye getirdik, Allah şifa versin" ifadelerini kullandı.
HASTANE SONRASI İLK PAYLAŞIM
Tedavisinin ardından taburcu edilen Sevda Demirel, sosyal medya hesabından alçıya alınan ayağını paylaşarak "Mahvoldum" dedi.
Ancak asıl dikkat çeken detay, Demirel'in kazanın ardından yaptığı uyarı oldu.
"PARMAK ARASI TERLİK GİYMEYİN"
Yaşadığı olay sonrası takipçilerine seslenen Sevda Demirel şu ifadeleri kullandı:
"Parmak arası terlik giymesin kızlar dışarıda özellikle merdivenlerin olduğu yerlerde çünkü öbür ayağınız diğer ayağınıza bastığı zaman iflah olma şansınız yok. Yani o terlik her türlü döner. Çok korkunçtu. Parmak arası terliği sadece plajlarda giyinin"
SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI
Kazanın görüntülerinin paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı Sevda Demirel için geçmiş olsun mesajları paylaştı. Bazı kullanıcılar ise günlük hayatta kullanılan parmak arası terliklerin yaratabileceği risklere dikkat çekti.
Özellikle Demirel'in samimi uyarısı, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak geniş etkileşim aldı.
Sevda Demirel, uzun yıllar magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Son dönemde daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Demirel, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor.
MERAK EDİLENLER
Sevda Demirel'e ne oldu?
Maçka Parkı'nda yürürken düşen Demirel'in sağ ayağı kırıldı.
Sevda Demirel'in ayağı nasıl kırıldı?
Yürüyüş sırasında dengesini kaybedip yere düşmesi sonucu ayağının kırıldığı öğrenildi.
Sevda Demirel ne uyarısı yaptı?
Parmak arası terliklerin dışarıda ve özellikle merdivenli alanlarda risk oluşturabileceğini söyledi.
Sevda Demirel hastaneden çıktı mı?
Tedavisinin ardından taburcu edildiği açıklandı.
Kaza görüntüleri paylaşıldı mı?
Evet. Arkadaşları kaza sonrası görüntüleri sosyal medyada paylaştı.