HASTANE SONRASI İLK PAYLAŞIM Tedavisinin ardından taburcu edilen Sevda Demirel, sosyal medya hesabından alçıya alınan ayağını paylaşarak "Mahvoldum" dedi. Ancak asıl dikkat çeken detay, Demirel'in kazanın ardından yaptığı uyarı oldu.

"PARMAK ARASI TERLİK GİYMEYİN" Yaşadığı olay sonrası takipçilerine seslenen Sevda Demirel şu ifadeleri kullandı: "Parmak arası terlik giymesin kızlar dışarıda özellikle merdivenlerin olduğu yerlerde çünkü öbür ayağınız diğer ayağınıza bastığı zaman iflah olma şansınız yok. Yani o terlik her türlü döner. Çok korkunçtu. Parmak arası terliği sadece plajlarda giyinin"

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI Kazanın görüntülerinin paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı Sevda Demirel için geçmiş olsun mesajları paylaştı. Bazı kullanıcılar ise günlük hayatta kullanılan parmak arası terliklerin yaratabileceği risklere dikkat çekti. Özellikle Demirel'in samimi uyarısı, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak geniş etkileşim aldı.

Sevda Demirel, uzun yıllar magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Son dönemde daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Demirel, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor.