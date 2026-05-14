Sevda Demirel Maçka Parkı’nda dehşeti yaşadı: Bacağı kırıldı!
Eski manken Sevda Demirel, Maçka Parkı’nda arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düştü; talihsiz kazada ünlü ismin bacağı kırıldı. Demirel, alçılı bacağını paylaşarak yaşadığı büyük acıyı "Mahvoldum" sözleriyle takipçilerine duyurdu.
- Sevda Demirel, İstanbul Şişli Maçka Parkı'nda yürüyüş yaparken dengesini kaybederek yere düştü ve bacağını kırdı.
- Olay sırasında parkta bulunan vatandaşlar, Demirel'e ilk yardımı yapmak için seferber oldu.
- Kaza anına dair cep telefonu görüntüleri, Demirel'in yere düşüşünü ve acı çektiğini gösterdi.
- Demirel, hastaneye kaldırıldıktan sonra sosyal medya hesabında bacağı sargılı ve alçılı bir fotoğraf paylaştı.
- Paylaşımı kısa sürede magazin sayfalarında yayılan Demirel'e sosyal medya kullanıcıları geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Eski manken ve oyuncu Sevda Demirel, İstanbul Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Bir anlık denge kaybı sonrası sert bir şekilde yere düşen Demirel, bacağının bilek kısmının hemen üzerinden kırılmasıyla büyük bir acı yaşadı.
Olay, sabah saatlerinde çok sayıda vatandaşın parkta olduğu sırada meydana geldi. Sevda Demirel, yanındaki arkadaşlarıyla sohbet ederek yürüdüğü esnada bir anda dengesini kaybetti. Beton zemine ters bir şekilde basan ünlü isimden yükselen çığlıklar çevredeki vatandaşları ayağa kaldırdı.
Olay yerine koşan çevre sakinleri, acı içinde yerde kalan Demirel'e ilk yardımı ulaştırmak için seferber oldu.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: ACI İÇİNDE YERDE KALDI
Kaza anına dair cep telefonu görüntüleri, olayın vahametini gözler önüne serdi. Kayıtlarda, Demirel'in normal adımlarla ilerlerken aniden yere kapaklandığı ve acıyla bacağını tuttuğu görülüyor.
Çevredeki vatandaşların "Ambulans çağırın!" feryatları videoya yansırken, ünlü mankenin acıdan konuşmakta güçlük çektiği fark edildi.
Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü isim, tedavi sonrası aracın arka koltuğunda çektiği kareyi sosyal medya hesabında yayınladı. Bacağı sargılı ve alçılı bir şekilde görülen ünlü manken, fotoğrafın üzerine "Mahvoldum" notunu düşerek gözyaşı emojileri ekledi.
Sevda Demirel'in bu paylaşımı kısa sürede magazin sayfalarında elden ele dolaşmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları ise ünlü isme "geçmiş olsun" yorumlarında bulundu.