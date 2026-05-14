Hülya Avşar Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in dansını tiye aldı: "Kusura bakmayın dayanamadım"
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in olay olan dansı sosyal medyada akıma dönüşürken, furyaya son katılan isim Hülya Avşar oldu. Ünlü sanatçı, çiftin romantik dansını tiye aldığı eğlenceli videosunu takipçileriyle paylaştı. “Serenay, Mert kusura bakmayın dayanamadım” sözlerini ifade eden Avşar, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
Dijital platformda yayınlanan "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin yeni sezon kutlaması magazin gündemine damga vurdu.
BOYNUNDAN TUTARAK DANS ETTİ
Gecede ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Mert Demir'in yaptığı romantik dans sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Özellikle Mert Demir'in "Gözlerime Bak" şarkısı eşliğinde Serenay Sarıkaya'nın boynunu sıkı sıkı tuttuğu anlar kısa sürede viral hale geldi.
YENİ BİR AKIM BAŞLATTI
Leopar desenli mini elbisesi ve çıplak ayak tercihiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın dans performansı sosyal medyada çok konuşuldu. Çiftin samimi halleri kadar dans figürleri de kullanıcılar arasında yeni bir akım başlattı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı aynı sahneyi taklit ederek video paylaşırken, bu furyaya son olarak Hülya Avşar da dahil oldu.
O ANLARI TAKLİT ETTİ
Ünlü sanatçı, bir magazin muhabiriyle birlikte kamera karşısına geçerek Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in dansını canlandırdı. Avşar'ın abartılı mimikleri ve eğlenceli tavırları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Serenay Sarıkaya'yı taklit ettiği anlar kullanıcıları güldürdü.
"KUSURA BAKMAYIN DAYANAMADIM"
Hülya Avşar, paylaşımında ise "Serenay, Mert kusura bakmayın dayanamadım" sözlerini ifade etti. Ünlü sanatçının videosuna sosyal medyada; "Akımın en iyisi olmuş", "Hülya Avşar yine olay yarattı", "Çok iyi benzetmiş" ve "Kahkaha attım" şeklinde binlerce yorum yapıldı.
ÇOK KONUŞULDULAR
Uzun süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Serenay Sarıkaya ile Mert Demir çifti ise romantik dans görüntüleriyle bir kez daha magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girdi.