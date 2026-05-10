Yıldız Tilbe yapay zeka hakkında ne dedi?

🔸Yıldız Tilbe, yapay zekayı hem ilgi çekici hem de korkutucu bulduğunu söyledi. Özellikle kendi adına hazırlanan sahte videoların yayılmasından rahatsız olduğunu belirtti.

Yıldız Tilbe yapay zekanın hangi yönünü tehlikeli buluyor?

🔸Tilbe, yapay zekanın yanlış bilgiler ve sahte videolar üretmek için kullanılmasının büyük risk taşıdığını söyledi. Özellikle çocukların bu içeriklerden etkilenebileceğine dikkat çekti.