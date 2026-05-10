Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, bir süredir yapay zeka uygulamalarını anlamak için çaba sarf ediyor.
SAHTE VİDEOLARDAN DERT YANDI
Yeni uygulamalarla sohbet edip şaşırtmacalı sorularla bu yazılımları test eden Tilbe, konuyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Son dönemde dijital platformlarda yapay zeka kullanılarak sahte videolarının yapıldığını söyleyen Tilbe, bu durumdan dert yandı.
"KÖTÜ KULLANILIRSA ÇOK TEHLİKELİ"
Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre Yıldız Tilbe, "Yapay zekayı korkunç buluyorum. İnternette bazı sitelerde hiç tanımadığım insanlarla beni konuşturduklarını görüyorum. Sanatta faydalı olabilir ama kötü kullanılırsa çok tehlikeli olabilir. Ayrıca bunlardan çocuklar da etkileniyor" dedi.
GENÇLERE TAVSİYE
Ünlü şarkıcı, gençlere aşk konusunda da şu tavsiyeleri verdi:
Birbirini seven insanlar daha nahif olmalı. Sevgi şiddet değildir.
