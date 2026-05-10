Yıldız Tilbe'den yapay zeka isyanı: "Kötü kullanılırsa çok tehlikeli"

Yapay zeka uygulamalarını anlamaya çalıştığını söyleyen Yıldız Tilbe, son dönemde kendi adına hazırlanan sahte videolardan dert yandı. Ünlü sanatçı, dijital platformlarda hiç tanımadığı kişilerle konuşturulduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Yapay zekanın sanatta faydalı olabileceğini belirten Tilbe, kötü niyetli kullanımın ciddi tehlikeler doğurabileceğine dikkat çekti.

Hızlı Özet
  • Yıldız Tilbe, yapay zeka uygulamalarını test ederek dijital platformlardaki sahte videolardan rahatsızlık duyduğunu açıkladı
  • Sanatçı, yapay zekanın kötü kullanılması durumunda çok tehlikeli olabileceğini ve çocukların bundan etkilendiğini söyledi
  • Tilbe, internet sitelerinde kendisiyle hiç tanımadığı insanları konuşturduklarını gördüğünü belirtti
  • Ünlü şarkıcı, gençlere aşk konusunda birbirini seven insanların daha nahif olması gerektiğini tavsiye etti
  • Yapay zeka uygulamalarını anlamak için çaba sarf eden Tilbe, bu konudaki düşüncelerini samimi bir şekilde paylaştı

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, bir süredir yapay zeka uygulamalarını anlamak için çaba sarf ediyor.

SAHTE VİDEOLARDAN DERT YANDI

Yeni uygulamalarla sohbet edip şaşırtmacalı sorularla bu yazılımları test eden Tilbe, konuyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Son dönemde dijital platformlarda yapay zeka kullanılarak sahte videolarının yapıldığını söyleyen Tilbe, bu durumdan dert yandı.

"KÖTÜ KULLANILIRSA ÇOK TEHLİKELİ"

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre Yıldız Tilbe, "Yapay zekayı korkunç buluyorum. İnternette bazı sitelerde hiç tanımadığım insanlarla beni konuşturduklarını görüyorum. Sanatta faydalı olabilir ama kötü kullanılırsa çok tehlikeli olabilir. Ayrıca bunlardan çocuklar da etkileniyor" dedi.

GENÇLERE TAVSİYE

Ünlü şarkıcı, gençlere aşk konusunda da şu tavsiyeleri verdi:

Birbirini seven insanlar daha nahif olmalı. Sevgi şiddet değildir.

SIK SORULAN SORULAR (S.S.S.)

Yıldız Tilbe yapay zeka hakkında ne dedi?
🔸Yıldız Tilbe, yapay zekayı hem ilgi çekici hem de korkutucu bulduğunu söyledi. Özellikle kendi adına hazırlanan sahte videoların yayılmasından rahatsız olduğunu belirtti.
Yıldız Tilbe yapay zekanın hangi yönünü tehlikeli buluyor?
🔸Tilbe, yapay zekanın yanlış bilgiler ve sahte videolar üretmek için kullanılmasının büyük risk taşıdığını söyledi. Özellikle çocukların bu içeriklerden etkilenebileceğine dikkat çekti.

