Serenay Sarıkaya, önceki gün rol aldığı projenin kutlama partisine katıldı.
LEOPAR DESENLİ İDDALI KOMBİN
Gecenin olayı Sarıkaya'nın tercih ettiği leopar desenli iddialı kombini oldu. Dünyaca ünlü moda markası Roberto Cavalli imzalı bu görünüm; ince askılı mini elbise ve üzerine giyilen kimono/sabahlık formundaki parçadan oluşuyordu.
350 BİN TL'LİK TARZ
Kombin birçok kullanıcı tarafından geceliğe benzetilirken, fiyat kısmı ise ayrı bir gündem yarattı. Mini elbisenin yaklaşık 127 bin TL, kimono parçasının ise 219 bin TL civarında olduğu konuşulurken, toplamda neredeyse 350.000 TL'lik bir görünüm ortaya çıktı.
"ŞIKLIK MI GECELİK Mİ"
Kimi kullanıcılar "Bu kadar para verip gecelik mi giydi?" diyerek eleştirirken, kimileri de Serenay Sarıkaya'nın bu iddialı görünümü başarıyla taşıdığını savundu. Tarzıyla sosyal medyayı "Şıklık mı, gecelik mi?" tartışmasıyla ikiye böldü.
GÖZ GÖZE ROMANTİK DANS
Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir çifti, katıldıkları gecede samimi halleriyle dikkat çekti. Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise ikilinin şarkı eşliğinde yaptığı romantik dans oldu.
"REKLAM AŞKI" İDDİALARINA YANIT
Birbirlerine sarılarak dans eden çiftin doğal ve uyumlu tavırları, davetlilerin yanı sıra sosyal medyada da büyük ilgi gördü. O anlar, haklarında daha önce ortaya atılan "reklam aşkı" iddialarına adeta sessiz bir yanıt olarak yorumlandı.
Mert Demir, 26 Aralık 1993 doğumlu Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve prodüktördür. 2013 yılında katıldığı O Ses Türkiye ile tanınmaya başlayan sanatçı, özellikle "Antidepresan" ve "Ateşe Düştüm" gibi hit şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı. Alternatif pop, R&B ve fantezi müziği harmanlayan tarzıyla dikkat çeken Demir, sahne performanslarıyla da öne çıkıyor. Ünlü sanatçı, 2023 yılından bu yana Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde sık sık yer alıyor.