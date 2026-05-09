Müzik dünyasının popüler ismi Zeynep Bastık ile ATV ekranlarının fenomen dizisi A.B.İ.'nin başarılı oyuncusu Serkay Tütüncü evlilik yolunda ilk adımı attı. İlişkilerinin ikinci yıl dönümünü kutladıktan hemen sonra hayranlarına büyük bir sürpriz yapan ikili, sosyal medya üzerinden paylaştıkları yüzüklü kareyle adeta yer yerinden oynattı. "Soon" (Yakında) notuyla paylaşılan o kare, evlilik çanlarının çaldığını resmen ilan etti.
PARİS'TE "EVET" SESLERİ!
Geçtiğimiz günlerde birlikteliklerinin ikinci yılını romantik bir mesajla kutlayan çiftten, Paris'te sürpriz bir atak geldi. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de Hancıoğlu ailesinin "kara kutusu" Avukat Yılmaz karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, hayatının en önemli imzasını atmak için Zeynep Bastık'ın önünde diz çöktü. Bastık, Paris'in büyüleyici atmosferinde gelen teklife "Evet" diyerek parmağındaki yüzüğü takipçileriyle paylaştı.
Bastık'ın müjdeli haberi duyurduğu paylaşımı kısa sürede gündem olarak binlerce yorum ve beğeni aldı. Aralarında Burcu Biricik, Meriç Aral, Toprak Sağlam gibi isimlerinde bulunduğu birçok ünlü isim de paylaşıma kayıtsız kalmadı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU
Sosyal medya kullanıcıları ise şu yorumlarda bulundu:
Ünlü çiftin arkadaşları da bu özel ana ait kareleri sosyal medyada yayınladı. Zeynep Bastık ise o paylaşımları kendi sayfasına taşıdı.
"SANA ÇOK AŞIĞIM" DEMİŞTİ
Zeynep Bastık, evlilik teklifinden hemen önce yıl dönümlerine özel yaptığı paylaşımda sevgilisine olan duygularını şu sözlerle haykırmıştı: "Sevgilim... Seninle; kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı 2 muhteşem yıl... Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Yollarımızı birleştiren tüm ihtimallere, tüm seçimlere teşekkür ederim... Sana çok aşığım."
Bastık, birinci yıldönümlerini ise şu sözlerle kutlamıştı: "Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim... Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin... 365 gündür dizinde uyumak harika bir şey... Sonsuz senelerimiz olsun"
2021 yılında Tolga Akış ile nikah masasına oturan ancak bir yıl sonra boşanan Bastık, aradığı mutluluğu Serkay Tütüncü'de buldu. Hayranları şimdi, Paris'te atılan bu ilk adımın ne zaman düğünle taçlanacağını merakla bekliyor.
MERAK EDİLENLER
Evet, yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü evlilik kararı aldı.
Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, sevgilisi Zeynep Bastık'a Fransa'nın başkenti Paris'te, ilişkilerinin ikinci yıl dönümüne evlenme teklifi etti.
Serkay Tütüncü, şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören A.B.İ. dizisinde Hancıoğlu ailesinin sadık avukatı ve "kara kutusu" olan Yılmaz karakterine hayat veriyor.
Evet, ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ilk evliliğini 2021 yılında menajer Tolga Akış ile yapmıştı. Çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.
