Ünlü kahve markasının sahibinden babasına 'vesayet' davası: "Deli raporu almaya çalışıyor"

Ünlü kahve markasının sahibi Cengiz Deveci’nin, babası Mehmet Deveci hakkında açtığı vesayet davası mahkeme ve istinaf süreçleriyle gündeme geldi. Adli Tıp raporunda Mehmet Deveci’nin akıl sağlığının yerinde olduğu belirtilirken dava esastan reddedildi. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, dosyanın yeniden görülmesine karar verdi. Baba Deveci ise oğluna yönelik ağır suçlamalarda bulunarak karara tepki gösterdi.

  • Ünlü kahve markası sahibi Cengiz Deveci, babasına karşı 'vesayet' davası açtı.
  • Adli Tıp Kurumu, Mehmet Deveci'nin akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor düzenledi.
  • İlk derece mahkemesi Cengiz Deveci'nin açtığı davayı reddetti.
  • İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, dosyanın yeniden görülmesi için ilk derece mahkemesine iade kararı verdi.
  • Mehmet Deveci, oğlunun kendisine 'deli raporu' almaya çalıştığını iddia etti.

Ünlü bir kahve markasının sahibi, iş insanı Cengiz Deveci, babası Mehmet Deveci'ye akıl sağlığının yerinde olmadığı, kumar bağımlısı olduğu ve savurgan hareketlerinin bulunduğu iddiasıyla 'vesayet' davası açtı.

"BANA DELİ RAPORU ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Mahkeme davanın reddine karar verdi ancak İstinaf Mahkemesi, eksik inceleme yaptığı gerekçesiyle dosyanın yeniden görülmesine hükmetti. Karara isyan eden baba Mehmet Deveci, şu sözleri ifade etti:

Ben gariban bir sokak sütçüsüydüm. Kendisinin holdingi, 8 oteli ve 100'e yakın aracı var. Ben bu paranın kaynağını biliyorum, onun sır küpüyüm. Oğlumu FETÖ'cü diye ihbar ettim. Eşimle aram bozulup ayrılınca annesinin intikamını almak için ve açıklarını çıkarmayayım diye bana deli raporu almaya çalışıyor.

RAPORA GÖRE AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Günaydın'dan Sema Demir'in haberine göre mahkeme, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Mehmet Deveci hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmetti. Raporda, Mehmet Deveci'nin herhangi bir akıl hastalığı, zeka geriliği ve demans denilen bunama halinin saptanmadığı belirtildi. Raporda, kendisine vasi veya yasal danışman tayinine mahal olmadığı da kaydedildi.

İLK DERECE MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Davayı 2025'de karara bağlayan mahkeme, Cengiz Deveci'nin açtığı 'vesayet' davasının esastan reddine karar verdi. Karara itiraz eden Cengiz Deveci, 'akli melekeleri yerindedir' raporu verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ise davanın yeniden görülmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

