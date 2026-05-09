Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş'ın hiç yayınlanmamış eserlerinin hakları, yargı kararıyla kesinleşti. Ertaş'ın ailesi, ünlü yazar Prof. Dr. Erol Parlak'ın bu eserler üzerindeki hak sahipliğine, babalarının imza sürecinde "ayırt etme gücünün yerinde olmadığı" gerekçesiyle itiraz etmişti.
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; mahkeme, Adli Tıp raporuna dayanarak herhangi bir usulsüzlük bulunmadığına hükmetti ve davayı Erol Parlak lehine sonuçlandırdı.
Taraflar / Konu
Detaylar
Davacı Taraf
Neşet Ertaş'ın Ailesi
Davalı Taraf
Prof. Dr. Erol Parlak
Dava Konusu
Eser Hakları Muvafakatnamesinin İptali
Mahkeme Kararı
Ret (Erol Parlak haklı bulundu)
Kritik Belge
Adli Tıp Sağlık Raporu
USULSÜZLÜĞE RASTLANMADI
Dava İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Adli Tıp raporunda Neşet Ertaş'ın akıl sağlığının yerinde olduğu, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığı belirtildi.
Erol Parlak haklı bulunarak işlemin iptal davası mahkeme tarafından reddedildi.
MERAK EDİLENLER
Neşet Ertaş'ın ailesi neden dava açtı?
Aile, babalarının kanser tedavisi sırasında ağır ilaçlar kullandığını ve eser haklarını Erol Parlak'a devrederken sağlıklı düşünemediğini iddia etti.
Şimdi ne olacak?
Yargı kararıyla birlikte Neşet Ertaş'ın daha önce yayınlanmamış eserlerinin tasarrufu yasal olarak Erol Parlak'ta kalmaya devam edecek.