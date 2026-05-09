Neşet Ertaş'ın miras davasında flaş karar! Mahkemeden ailesine üzen haber

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Neşet Ertaş’ın ailesinin Erol Parlak’a karşı açtığı “eser haklarının iptali” davasını, usta sanatçının imza tarihinde akıl sağlığının yerinde olduğu yönündeki Adli Tıp raporu doğrultusunda reddetti.

  • Neşet Ertaş'ın ailesi, eser hakları muvafakatnamesinin iptali için dava açtı.
  • Mahkeme, Adli Tıp raporuna dayanarak usulsüzlük bulunmadığına karar verdi.
  • Davayı Prof. Dr. Erol Parlak lehine sonuçlandıran mahkeme, işlemin iptalini reddetti.
  • Adli Tıp raporunda Neşet Ertaş'ın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.
  • Yargı kararıyla Neşet Ertaş'ın yayınlanmamış eserlerinin hakları Erol Parlak'ta kalacak.

Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş'ın hiç yayınlanmamış eserlerinin hakları, yargı kararıyla kesinleşti. Ertaş'ın ailesi, ünlü yazar Prof. Dr. Erol Parlak'ın bu eserler üzerindeki hak sahipliğine, babalarının imza sürecinde "ayırt etme gücünün yerinde olmadığı" gerekçesiyle itiraz etmişti.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; mahkeme, Adli Tıp raporuna dayanarak herhangi bir usulsüzlük bulunmadığına hükmetti ve davayı Erol Parlak lehine sonuçlandırdı.

Taraflar / Konu

Detaylar

Davacı Taraf

Neşet Ertaş'ın Ailesi

Davalı Taraf

Prof. Dr. Erol Parlak

Dava Konusu

Eser Hakları Muvafakatnamesinin İptali

Mahkeme Kararı

Ret (Erol Parlak haklı bulundu)

Kritik Belge

Adli Tıp Sağlık Raporu

USULSÜZLÜĞE RASTLANMADI

Dava İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Adli Tıp raporunda Neşet Ertaş'ın akıl sağlığının yerinde olduğu, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığı belirtildi.

Erol Parlak haklı bulunarak işlemin iptal davası mahkeme tarafından reddedildi.

MERAK EDİLENLER

Neşet Ertaş'ın ailesi neden dava açtı?

Aile, babalarının kanser tedavisi sırasında ağır ilaçlar kullandığını ve eser haklarını Erol Parlak'a devrederken sağlıklı düşünemediğini iddia etti.

Şimdi ne olacak?

Yargı kararıyla birlikte Neşet Ertaş'ın daha önce yayınlanmamış eserlerinin tasarrufu yasal olarak Erol Parlak'ta kalmaya devam edecek.

