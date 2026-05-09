Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş'ın hiç yayınlanmamış eserlerinin hakları, yargı kararıyla kesinleşti. Ertaş'ın ailesi, ünlü yazar Prof. Dr. Erol Parlak'ın bu eserler üzerindeki hak sahipliğine, babalarının imza sürecinde "ayırt etme gücünün yerinde olmadığı" gerekçesiyle itiraz etmişti.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; mahkeme, Adli Tıp raporuna dayanarak herhangi bir usulsüzlük bulunmadığına hükmetti ve davayı Erol Parlak lehine sonuçlandırdı.