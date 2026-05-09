Botoks ve yüz germe operasyonlarına alternatif arayanların yeni favorisi saçların içine gizlenen ince örgüler oldu. Hollywood yıldızlarının yıllardır kullandığı bu teknik göz çevresinde daha gergin ve yukarı kalkık bir görünüm oluşturuyor. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen yöntem özellikle "kedi gözü" etkisi isteyenlerin ilgisini çekiyor.
Ünlülerin "gizli güzellik hilesi" yeniden gündemde
2026 Met Gala'sında yalnızca iddialı kıyafetler değil yıldızların dikkat çekici derecede gergin ve taze yüz görünümleri de konuşuldu. Özellikle oyuncu Anne Hathaway'in yıllara meydan okuyan görünümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Oscar ödüllü oyuncu estetik operasyon iddialarının ardından paylaştığı videoda daha kalkık göz ve kaş görünümünün sırrını açıkladı: saç içine gizlenen sıkı örgüler. Bu yöntem kısa sürede TikTok'ta viral olurken, binlerce kullanıcı aynı tekniği denemeye başladı.
"Örgü kaldırma" tekniği nasıl uygulanıyor?
Kuaförlerin "örgü kaldırma" olarak adlandırdığı yöntemde şakak bölgesine yakın noktalardan iki ince örgü yapılıyor. Ardından bu örgüler başın arkasında sıkıca birleştiriliyor. Saç derisinde oluşan hafif gerilim sayesinde:
Estetik etkisi var mı?
DailyMail'de yer alan habere göre yöntemi deneyenler etkinin dramatik olmadığını ancak özellikle göz çevresinde hafif bir toparlanma hissi oluşturduğunu söylüyor. Saç derisinin gerilmesiyle birlikte göz kapağı daha açık görünebiliyor, bakışlar daha canlı hale geliyor ve yüz daha "uyanık" bir ifade kazanabiliyor. Ancak uzmanlara göre bu yöntem kalıcı bir çözüm değil ve profesyonel yüz germe işlemleriyle aynı sonucu vermiyor.
Sosyal medyada neden bu kadar popüler oldu?
Tekniğin popülerleşmesinin en büyük nedeni ameliyatsız olması, düşük maliyetli olması, evde uygulanabilmesi ve anında sonuç hissi vermesi. Özellikle "clean girl" ve "fox eye" akımlarının yükselişiyle birlikte, yüzü daha yukarı çekilmiş gösteren yöntemlere ilgi son dönemde hızla arttı.
Uzmanlar ne diyor?
Kuaförler bu tekniğin uzun yıllardır kırmızı halı hazırlıklarında kullanıldığını belirtiyor. Ancak örgülerin fazla sıkılması durumunda baş ağrısı, saç derisinde hassasiyet ve saç köklerinde gerilim hissi oluşabileceği konusunda uyarıyorlar. Bu nedenle yöntemin kısa süreli etkinlikler için tercih edilmesi öneriliyor.
"Saçla yüz germe" tekniği sosyal medyada mucize çözüm olarak lanse edilse de uzmanlara göre etkisi daha çok optik bir illüzyon yaratmak üzerine kurulu. Yine de küçük dokunuşlarla daha kalkık ve dinç bir görünüm isteyenler için neştersiz ve pratik bir alternatif olarak dikkat çekmeye devam ediyor.
