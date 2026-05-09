CANLI YAYIN
Geri

Botoksu unutturacak saç hilesi: Hollywood yıldızlarının kırmızı halı sırrı ortaya çıktı

Kırmızı halıda yıllara meydan okuyan görünümleriyle dikkat çeken ünlülerin sırrı bazen estetik operasyonlar değil oldukça basit saç teknikleri olabiliyor. Son günlerde sosyal medyada viral olan “örgüyle yüz germe” yöntemi yeniden gündeme geldi. İğnesiz, neştersiz ve evde uygulanabilir bu yöntem yüz hatlarını daha kalkık göstermeyi hedefliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Botoksu unutturacak saç hilesi: Hollywood yıldızlarının kırmızı halı sırrı ortaya çıktı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Saç içine gizlenen ince örgüler, botoks ve yüz germe operasyonlarına alternatif olarak popülerlik kazanıyor.
  • Hollywood yıldızları tarafından kullanılan bu teknik, göz çevresinde daha gergin ve yukarı kalkık bir görünüm sağlıyor.
  • Anne Hathaway'in Met Gala'daki görünümü sonrası bu yöntem sosyal medyada viral oldu.
  • "Örgü kaldırma" tekniği, şakak bölgesine yakın ince örgüler yapılarak başın arkasında birleştirilmesiyle uygulanıyor.
  • Uzmanlar bu yöntemin kalıcı olmadığını, optik bir illüzyon yarattığını belirtiyor.

Botoks ve yüz germe operasyonlarına alternatif arayanların yeni favorisi saçların içine gizlenen ince örgüler oldu. Hollywood yıldızlarının yıllardır kullandığı bu teknik göz çevresinde daha gergin ve yukarı kalkık bir görünüm oluşturuyor. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen yöntem özellikle "kedi gözü" etkisi isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Saç içine gizlenen ince örgüler, botoks ve yüz germe operasyonlarına alternatif olarak popülerlik kazanıyor.Fotoğraf:Takvim arşiv

Ünlülerin "gizli güzellik hilesi" yeniden gündemde

2026 Met Gala'sında yalnızca iddialı kıyafetler değil yıldızların dikkat çekici derecede gergin ve taze yüz görünümleri de konuşuldu. Özellikle oyuncu Anne Hathaway'in yıllara meydan okuyan görünümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Oscar ödüllü oyuncu estetik operasyon iddialarının ardından paylaştığı videoda daha kalkık göz ve kaş görünümünün sırrını açıkladı: saç içine gizlenen sıkı örgüler. Bu yöntem kısa sürede TikTok'ta viral olurken, binlerce kullanıcı aynı tekniği denemeye başladı.

Hollywood yıldızları tarafından kullanılan bu teknik, göz çevresinde daha gergin ve yukarı kalkık bir görünüm sağlıyor.

"Örgü kaldırma" tekniği nasıl uygulanıyor?

Kuaförlerin "örgü kaldırma" olarak adlandırdığı yöntemde şakak bölgesine yakın noktalardan iki ince örgü yapılıyor. Ardından bu örgüler başın arkasında sıkıca birleştiriliyor. Saç derisinde oluşan hafif gerilim sayesinde:

  • Gözlerin dış köşeleri daha yukarıda görünüyor
  • Kaş hattı hafif kalkıyor
  • Elmacık kemikleri daha belirgin hale geliyor
  • Yüz daha dinç bir ifade kazanıyor
  • Tekniğin en önemli noktası ise örgülerin saçların arasına tamamen gizlenmesi.

Anne Hathaway'in Met Gala'daki görünümü sonrası bu yöntem sosyal medyada viral oldu.

Estetik etkisi var mı?

DailyMail'de yer alan habere göre yöntemi deneyenler etkinin dramatik olmadığını ancak özellikle göz çevresinde hafif bir toparlanma hissi oluşturduğunu söylüyor. Saç derisinin gerilmesiyle birlikte göz kapağı daha açık görünebiliyor, bakışlar daha canlı hale geliyor ve yüz daha "uyanık" bir ifade kazanabiliyor. Ancak uzmanlara göre bu yöntem kalıcı bir çözüm değil ve profesyonel yüz germe işlemleriyle aynı sonucu vermiyor.

Sosyal medyada neden bu kadar popüler oldu?

Tekniğin popülerleşmesinin en büyük nedeni ameliyatsız olması, düşük maliyetli olması, evde uygulanabilmesi ve anında sonuç hissi vermesi. Özellikle "clean girl" ve "fox eye" akımlarının yükselişiyle birlikte, yüzü daha yukarı çekilmiş gösteren yöntemlere ilgi son dönemde hızla arttı.

ʺÖrgü kaldırmaʺ tekniği, şakak bölgesine yakın ince örgüler yapılarak başın arkasında birleştirilmesiyle uygulanıyor.

Uzmanlar ne diyor?

Kuaförler bu tekniğin uzun yıllardır kırmızı halı hazırlıklarında kullanıldığını belirtiyor. Ancak örgülerin fazla sıkılması durumunda baş ağrısı, saç derisinde hassasiyet ve saç köklerinde gerilim hissi oluşabileceği konusunda uyarıyorlar. Bu nedenle yöntemin kısa süreli etkinlikler için tercih edilmesi öneriliyor.

"Saçla yüz germe" tekniği sosyal medyada mucize çözüm olarak lanse edilse de uzmanlara göre etkisi daha çok optik bir illüzyon yaratmak üzerine kurulu. Yine de küçük dokunuşlarla daha kalkık ve dinç bir görünüm isteyenler için neştersiz ve pratik bir alternatif olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

GQ MOTY 2025te stil şov! Yılın enleri ve daha fazlası... İşte gecenin en çok konuşulan looklarıGQ MOTY 2025te stil şov! Yılın enleri ve daha fazlası... İşte gecenin en çok konuşulan lookları
GQ MOTY 2025'te stil şov! Yılın enleri ve daha fazlası... İşte gecenin en çok konuşulan lookları
Met Galadaki yaşlı adam 32’lik yıldız çıktı! Katy Perry’nin 6 parmak sırrı, Heidi Klum’un heykel teni, Beyonce’nin iskeletli dönüşü...Met Galadaki yaşlı adam 32’lik yıldız çıktı! Katy Perry’nin 6 parmak sırrı, Heidi Klum’un heykel teni, Beyonce’nin iskeletli dönüşü...
Met Gala'daki yaşlı adam 32’lik yıldız çıktı! Katy Perry’nin 6 parmak sırrı, Heidi Klum’un heykel teni, Beyonce’nin iskeletli dönüşü...
Şafak Sezer'den Berdan Mardini'ye gül desteği: "Bizzat topladım"
SONRAKİ HABER

Şafak Sezer'den Berdan Mardini'ye gül desteği: "Bizzat topladım"

 Angelina Jolie malikanesini satıyor! İşte dudak uçuklatan fiyat!
ÖNCEKİ HABER

Malikanesini satıyor! İşte dudak uçuklatan fiyat!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler