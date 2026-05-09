Mardini, fuarda kendi hasat ettiği güllerden yapılan limonata ve makaronları ziyaretçilere ikram etti.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'de kurduğu gül ve lavanta imparatorluğunu görücüye çıkardı. Uluslararası Kozmetik Fuarı'nda stant açan sanatçı, sadece ürünlerini değil, bizzat hasat ettiği güllerden yapılan limonata ve makaronları da ziyaretçilere ikram etti. Mardini'nin bu heyecanlı gününde en büyük destekçileri ise ailesi ve ünlü komedyen Şafak Sezer oldu.