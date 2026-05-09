Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'de kurduğu gül ve lavanta imparatorluğunu görücüye çıkardı. Uluslararası Kozmetik Fuarı'nda stant açan sanatçı, sadece ürünlerini değil, bizzat hasat ettiği güllerden yapılan limonata ve makaronları da ziyaretçilere ikram etti. Mardini'nin bu heyecanlı gününde en büyük destekçileri ise ailesi ve ünlü komedyen Şafak Sezer oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre; limonata içen Sezer, "Bizzat Mardin'e gül toplamaya gittim. Yöre halkı Berdan'ı çok seviyor" dedi.
Mardini ise Sezer'in sözlerine karşılık şunları söyledi: "Gül hasadımız var. Gül ve lavanta yetiştiriyoruz. Çay bile yapıyoruz. Şafak bana hep destek veriyor sağ olsun. Bunları nasıl yaptığımızı üç saat dinledi."
Bu sohbet sırasında yan stantlarda Mardini'nin 'Mardinli misin?' adlı yeni şarkısının çalması üzerine ünlü şarkıcı, alkışlarla teşekkür etti.
Mardini'nin eşi Dilara Talay, "Ben de çok heyecanlıyım" dedi. Ünlü sanatçı, eşinin desteğiyle ilgili de "Dilara ilk günden beri süreci biliyor. Katalogları beraber dizayn ettik. Hepsinde dokunuşları var" diye konuştu. Mardini'nin oğlu da standını ziyarete gelen ziyaretçilerle tek tek ilgilendi.
