Şafak Sezer'den Berdan Mardini'ye gül desteği: "Bizzat topladım"

Ünlü türkücü Berdan Mardini, kozmetik dünyasına attığı dev adımı Uluslararası Kozmetik Fuarı'ndaki görkemli standıyla taçlandırdı. Yakın dostu Şafak Sezer’in "Gül toplamaya gittim" itirafı fuara damga vurdu.

  • Berdan Mardini, Mardin'de kurduğu gül ve lavanta imparatorluğunu Uluslararası Kozmetik Fuarı'nda tanıttı.
  • Mardini, fuarda kendi hasat ettiği güllerden yapılan limonata ve makaronları ziyaretçilere ikram etti.
  • Ünlü komedyen Şafak Sezer, Mardini'ye destek vererek fuarda yer aldı ve yöre halkının sanatçıyı sevdiğini belirtti.
  • Mardini'nin eşi Dilara Talay, fuar sürecinde eşine destek verdiğini ve katalog tasarımında yer aldığını söyledi.
  • Mardini'nin 'Mardinli misin?' adlı yeni şarkısı fuarda çalındı ve sanatçı alkışlarla teşekkür etti.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'de kurduğu gül ve lavanta imparatorluğunu görücüye çıkardı. Uluslararası Kozmetik Fuarı'nda stant açan sanatçı, sadece ürünlerini değil, bizzat hasat ettiği güllerden yapılan limonata ve makaronları da ziyaretçilere ikram etti. Mardini'nin bu heyecanlı gününde en büyük destekçileri ise ailesi ve ünlü komedyen Şafak Sezer oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre; limonata içen Sezer, "Bizzat Mardin'e gül toplamaya gittim. Yöre halkı Berdan'ı çok seviyor" dedi.

Mardini ise Sezer'in sözlerine karşılık şunları söyledi: "Gül hasadımız var. Gül ve lavanta yetiştiriyoruz. Çay bile yapıyoruz. Şafak bana hep destek veriyor sağ olsun. Bunları nasıl yaptığımızı üç saat dinledi."

Bu sohbet sırasında yan stantlarda Mardini'nin 'Mardinli misin?' adlı yeni şarkısının çalması üzerine ünlü şarkıcı, alkışlarla teşekkür etti.

Mardini'nin eşi Dilara Talay, "Ben de çok heyecanlıyım" dedi. Ünlü sanatçı, eşinin desteğiyle ilgili de "Dilara ilk günden beri süreci biliyor. Katalogları beraber dizayn ettik. Hepsinde dokunuşları var" diye konuştu. Mardini'nin oğlu da standını ziyarete gelen ziyaretçilerle tek tek ilgilendi.

MERAK EDİLENLER

Berdan Mardini nerede üretim yapıyor?

Ünlü sanatçı, memleketi Mardin'de kurduğu tesislerde gül ve lavanta üretimi yaparak kozmetik ham maddesi elde etmektedir.

Berdan Mardini'nin eşi kimdir?

Sanatçının iş süreçlerinde de yanında olan eşi Dilara Talay'dır.

