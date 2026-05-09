Angelina Jolie malikanesini satıyor! İşte dudak uçuklatan fiyat!

Oscar ödüllü yıldız Angelina Jolie, çocuklarının reşit olmasıyla birlikte Los Angeles’taki tarihi malikanesini satışa çıkardı; ünlü oyuncunun yeni rotası merak konusu oldu.

Angelina Jolie malikanesini satıyor! İşte dudak uçuklatan fiyat!
  • Angelina Jolie, Los Feliz, Los Angeles'taki tarihi mülkünü 29,85 milyon dolara satışa çıkardı.
  • 2017 yılında 24,5 milyon dolara satın alınan mülk, Beaux-Arts tarzında ve 6 yatak odası ile 10 banyoya sahip.
  • Mülk, fitness stüdyosu, havuz evi ve çay evi gibi ekstra alanlarla donatılmıştır.
  • Konak, bir dönem yönetmen Cecil B. DeMille'e aitti ve yüz yıllık ağaçlarla çevrili.

Dünya sinemasının ikonik ismi Angelina Jolie, hayatında yepyeni bir sayfa açıyor. Brad Pitt ile olan olaylı boşanma sürecinin ardından 2017 yılında satın aldığı Los Feliz bölgesindeki tarihi mülkünü satışa koyan Jolie, yaklaşık 30 milyon dolar (29,85 milyon dolar) talep ediyor.

Çocuklarının 18 yaşına girmesini beklediğini her fırsatta dile getiren ünlü oyuncunun, bu satışla birlikte ABD defterini kapatıp başka bir ülkede yaşamaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Malikane Künyesi

Detaylar

Konum

Los Feliz, Los Angeles

İstenen Fiyat

29,85 Milyon Dolar

Mimari Tarz

Beaux-Arts

Kapasite

6 Yatak Odası, 10 Banyo

Arazi Büyüklüğü

2,1 Dönüm

Ekstra Alanlar

Fitness stüdyosu, havuz evi, çay evi

Bir dönem efsane yönetmen Cecil B. DeMille'e ait olan bu tarihi konak, sadece bir ev değil, adeta bir sanat eseri. Jolie'nin 2017 yılında 24,5 milyon dolara satın aldığı mülk, yüz yıllık ağaçlar ve devasa bahçelerle çevrili. İçerisinde misafir evi, havuz evi, fitness stüdyosu ve hatta meditasyon yapmaya uygun bir çay evi bulunan konak, Beaux-Arts mimarisinin en seçkin örneklerinden biri olarak gösteriliyor

