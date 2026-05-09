Dünya sinemasının ikonik ismi Angelina Jolie, hayatında yepyeni bir sayfa açıyor. Brad Pitt ile olan olaylı boşanma sürecinin ardından 2017 yılında satın aldığı Los Feliz bölgesindeki tarihi mülkünü satışa koyan Jolie, yaklaşık 30 milyon dolar (29,85 milyon dolar) talep ediyor.
Çocuklarının 18 yaşına girmesini beklediğini her fırsatta dile getiren ünlü oyuncunun, bu satışla birlikte ABD defterini kapatıp başka bir ülkede yaşamaya hazırlandığı iddia ediliyor.
Malikane Künyesi
Detaylar
Konum
Los Feliz, Los Angeles
İstenen Fiyat
29,85 Milyon Dolar
Mimari Tarz
Beaux-Arts
Kapasite
6 Yatak Odası, 10 Banyo
Arazi Büyüklüğü
2,1 Dönüm
Ekstra Alanlar
Fitness stüdyosu, havuz evi, çay evi
Bir dönem efsane yönetmen Cecil B. DeMille'e ait olan bu tarihi konak, sadece bir ev değil, adeta bir sanat eseri. Jolie'nin 2017 yılında 24,5 milyon dolara satın aldığı mülk, yüz yıllık ağaçlar ve devasa bahçelerle çevrili. İçerisinde misafir evi, havuz evi, fitness stüdyosu ve hatta meditasyon yapmaya uygun bir çay evi bulunan konak, Beaux-Arts mimarisinin en seçkin örneklerinden biri olarak gösteriliyor