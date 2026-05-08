"60'ların sonlarında tanışmıştık Mehmet Taneri ile. 60' ve 70'lerin ünlü pop müzik sanatçılarımızdandı. 90'ların başlarında Sultanköy'de komşu olduk. Kızları Nükhet ve kızımız İlkyaz Kocatepe birlikte büyüdüler. İki aile çok yakındık. Bu akşam vefat haberini aldık. Başımız sağ olsun."

Nostalji tutkunlarının ve o dönemi yaşayanların yakından bildiği "Seni Sevmek", "Sen, Sen, Sen" ve "Bir Zamanlar" sanatçının en ikonik ve hafızalara kazınan eserleri arasında yer almaktadır.

Mehmet Taneri, özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türk pop müziğine damga vurmuş usta bir sanatçı ve oyuncudur. 87 yaşında hayatını kaybetmesiyle, müzik dünyasında bıraktığı derin izler nedeniyle yeniden gündeme gelmiştir.

1960'LI YILLARDA MÜZİK DÜNYASINA GİRDİ

Sanatçı, Emin ve Nükhet Taneri çiftinin üç çocuğundan biri olarak 1940'ta dünyaya geldi. Türk pop müziğinin erken dönemine adını yazdıran Taneri, döneminin sevilen erkek sanatçıları arasında yer aldı. Sanat hayatına 1966'da Selim Özer Orkestrası'nda vokalist olarak başlayan Taneri, aynı yıl orkestrayla "Her Yerde Kar Var" plağını doldurdu.

Daha sonra Durul Gence Orkestrası'na katılan sanatçı, 1968'de Durul Gence Beşlisi ile "Sen Sen Sen" plağına imza attı. Mehmet Taneri, Doruk Onatkut Orkestrası ile de çalışarak, 1969'da "Seni Sevmek" ve "Ben Sevilmeyi Bilmezdim" eserlerinin yer aldığı 45'liğini yaptı.

1969'DA SOLO YAPMAYA BAŞLADI

Aynı yıl solo kariyere yönelen başarılı sanatçı, "Bu Son Gecemiz", "Bir Yabancı Gibi/Ben miyim İlk Defa Seven", "Çağırsan da Artık Gelemem/Seni Nasıl Unutsam", "Bir Rüya Gibi/Kabahat Bende mi?" plaklarını hayranlarının beğenisine sundu.

Başarılı sanatçı, 1970'te Hey Dergisi okuyucuları tarafından belirlenen "Yılın Erkek Sanatçıları" listesinde yer alarak başarısını katladı. "Ben miyim İlk Defa Seven" plağını 1971'de dolduran Taneri, 1972'de "Ben Yabancı Değilim/Yıllardan Sonra", 1973'te reklam plağı "Hayatın Gerçek Tadı", 1976'da "Bir Zamanlar" plaklarını hayata geçirdi.

Mehmet Taneri, 1972'de Oğuz Gözen'in yazıp yönettiği "Hayal Uçurumu" filminde başrol oynayarak sinema dünyasına da adım attı.