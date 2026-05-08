Türk pop müziğinin güçlü sesi Bengü, son dönemde hem özel hayatıyla hem de bitmek bilmeyen "estetik" tartışmalarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda Selim Selimoğlu ile olan evliliğini noktalayan ve vaktinin çoğunu çocuklarına ayıran sanatçı, bu kez Ümit Sayın ile imza attığı "Ya Sen Gidip De" şarkısının klip çekimlerinde objektiflere takıldı. Ancak hayranlarının dikkatini çeken şey şarkıdan ziyade, Bengü'nün yüzündeki alışılmışın dışındaki değişim oldu.
KLİP SETİNDE "FARKLI" BİR BENGÜ
Ümit Sayın ile kamera karşısına geçen Bengü'nün özellikle yanak bölgesindeki dolgunluk ve dudak hatlarındaki belirginleşme, sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi.
2025 yılının Eylül ayında da benzer iddialarla karşılaşan ünlü şarkıcı için "Yeni bir operasyon mu geçirdi?" yorumları havada uçuştu. Klip görüntülerinde, Bengü'nün elmacık kemiklerinin daha çıkık durması, estetik dünyasının popüler dokunuşlarını akıllara getirdi.
GEÇMİŞTEN NOTLAR: "NORMAL HALİM BU, ALLAH BAŞKA DERT VERMESİN"
Hakkındaki iddialar çığ gibi büyüyünce, Bengü'nün daha önceki estetik açıklaması da tekrar gündeme geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir "açıklama videosu" yayınlayan Bengü ev halini paylaşarak iddiaları reddetmişti.
Ünlü şarkıcı şunları söylemişti: "Dolgu yok, öyle bir şey yok. Bakın normal evden çıkan halim bu... Sadece minnacık bir filtre koydum. Sahneye çıktığımız için full makyaj yapıyoruz. Dudak etrafına çerçeve çizdik, üzerine parlatıcı sürdük. Yanakta ise sert bir ışık ve yoğun allık var. Günlük modda olmadığımız için farklı görünebiliyor. Anlaştık mı? Yüzüme bir şey yapmadım. Allah başka dert vermesin, amin."
MERAK EDİLENLER
Bengü aslen nereli ve nerede doğdu?
Tam adı Bengü Erden olan ünlü sanatçı, 2 Nisan 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya gözlerini açmıştır. İzmirli olarak bilinse de sanatçı aslen Malatyalıdır.
Müzik kariyerine nasıl başladı?
Bengü, profesyonel müzik hayatına adım atmadan önce İzmir Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nda şan eğitimi alarak sağlam bir temel oluşturmuştur. Kariyerinin ilk yıllarında ise Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yaparak deneyim kazanmıştır.
Bengü'nün ilk albümü hangisidir?
Ünlü şarkıcı, müzik dünyasındaki asıl çıkışını ve profesyonel adımını 2000 yılında piyasaya sürdüğü "Hoş Geldin" albümüyle gerçekleştirmiştir.