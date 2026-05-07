SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ Işın Karaca'nın paylaştığı kareler kısa sürede yüksek etkileşim aldı. Bazı kullanıcılar yapay zekanın bu denli gerçekçi kullanılmasını ilgi çekici bulurken, bir kısım kullanıcı ise gerçek kırmızı halı görkeminin dijital kurguyla kıyaslanamayacağını savundu. Paylaşımlara gelen "Keşke orada olsaydı" yorumları, dijital dünyanın fiziksel sınırları nasıl zorladığını bir kez daha gösterdi.

Işın Karaca, etkinliğin popülaritesini yapay zeka teknolojisiyle birleştirdi. Görsellerde Met Gala'nın meşhur merdivenleri ve ışıklandırması birebir kurgulandı. Sanatçı, bu hamlesiyle dünya modasının en çok konuşulduğu günde dijital bir varlık gösterdi.