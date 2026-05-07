New York’ta değil dijital dünyada: Işın Karaca yapay zeka ile Met Gala atmosferine dahil oldu! Takipçileri ikiye bölündü

Dünya yıldızlarının New York’taki Met Gala şıklığı konuşulurken, şarkıcı Işın Karaca yapay zeka teknolojisini kullanarak kendini etkinliğin atmosferine taşıdığı görselleri paylaştı. Rihanna ve Beyonce’nin gerçek kostümleriyle yürüdüğü geceye dijital bir dokunuş katan Karaca’nın paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

  • Met Gala 2026, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde 'Costume Art' temasıyla gerçekleşti.
  • Etkinliğe Beyonce, Rihanna ve Bad Bunny gibi ünlü isimler katıldı.
  • Işın Karaca, yapay zeka ile kurgulanan Met Gala fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
  • Karaca'nın paylaşımı, Türkiye'de 'moda ve teknoloji' tartışmalarını başlattı.
  • Sosyal medya kullanıcıları, yapay zekanın gerçekçi kullanımına farklı tepkiler verdi.

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri kabul edilen Met Gala 2026, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde gerçekleşti. Dünya yıldızlarının gerçek kırmızı halıda boy gösterdiği saatlerde, şarkıcı Işın Karaca yapay zeka yardımıyla hazırlanan Met Gala konseptli fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Bu yıl "Costume Art" (Kostüm Sanatı) temasıyla düzenlenen törene Beyonce, Rihanna ve Bad Bunny gibi isimler damga vurdu. Işın Karaca ise törene fiziksel olarak katılmamasına rağmen, yapay zeka aracılığıyla tasarlanan kostümüyle Met Gala'nın ikonik merdivenlerindeymiş gibi kurgulanan karelerini takipçilerine sundu.

MET GALA 2026: KIRMIZI HALI VE DİJİTAL KURGU

Dünyaca ünlü yıldızların kostümleri konuşulurken; Işın Karaca'nın dijital hamlesi Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları arasında "moda ve teknoloji" tartışması başlattı. Karaca'nın paylaşımında kostüm detaylarından makyajına kadar her noktanın yapay zeka tarafından "Fashion is Art" konseptine uygun şekilde üretildiği görüldü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Işın Karaca'nın paylaştığı kareler kısa sürede yüksek etkileşim aldı. Bazı kullanıcılar yapay zekanın bu denli gerçekçi kullanılmasını ilgi çekici bulurken, bir kısım kullanıcı ise gerçek kırmızı halı görkeminin dijital kurguyla kıyaslanamayacağını savundu. Paylaşımlara gelen "Keşke orada olsaydı" yorumları, dijital dünyanın fiziksel sınırları nasıl zorladığını bir kez daha gösterdi.

Işın Karaca, etkinliğin popülaritesini yapay zeka teknolojisiyle birleştirdi.

Görsellerde Met Gala'nın meşhur merdivenleri ve ışıklandırması birebir kurgulandı.

Sanatçı, bu hamlesiyle dünya modasının en çok konuşulduğu günde dijital bir varlık gösterdi.

YAPAY ZEKA İLE MET GALA FOTOĞRAFLARI NASIL YAPILIYOR?

Gelişmiş AI modelleri kullanılarak, kişinin yüz hatları belirlenen bir tema ve arka planla birleştirilebiliyor.

DİJİTALLEŞEN MAGAZİN DÜNYASI

Işın Karaca'nın paylaşımı, magazin dünyasının teknolojiyle ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor. Artık bir etkinliğe katılmak için binlerce kilometre yol kat etmek yerine, güçlü bir yapay zeka algoritmasıyla o atmosferin bir parçası gibi görünmek mümkün.

Met Galadaki yaşlı adam 32'lik yıldız çıktı! Katy Perry'nin 6 parmak sırrı, Heidi Klum'un heykel teni, Beyonce'nin iskeletli dönüşü...
