Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri kabul edilen Met Gala 2026, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde gerçekleşti. Dünya yıldızlarının gerçek kırmızı halıda boy gösterdiği saatlerde, şarkıcı Işın Karaca yapay zeka yardımıyla hazırlanan Met Gala konseptli fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Bu yıl "Costume Art" (Kostüm Sanatı) temasıyla düzenlenen törene Beyonce, Rihanna ve Bad Bunny gibi isimler damga vurdu. Işın Karaca ise törene fiziksel olarak katılmamasına rağmen, yapay zeka aracılığıyla tasarlanan kostümüyle Met Gala'nın ikonik merdivenlerindeymiş gibi kurgulanan karelerini takipçilerine sundu.
MET GALA 2026: KIRMIZI HALI VE DİJİTAL KURGU
Dünyaca ünlü yıldızların kostümleri konuşulurken; Işın Karaca'nın dijital hamlesi Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları arasında "moda ve teknoloji" tartışması başlattı. Karaca'nın paylaşımında kostüm detaylarından makyajına kadar her noktanın yapay zeka tarafından "Fashion is Art" konseptine uygun şekilde üretildiği görüldü.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Işın Karaca'nın paylaştığı kareler kısa sürede yüksek etkileşim aldı. Bazı kullanıcılar yapay zekanın bu denli gerçekçi kullanılmasını ilgi çekici bulurken, bir kısım kullanıcı ise gerçek kırmızı halı görkeminin dijital kurguyla kıyaslanamayacağını savundu. Paylaşımlara gelen "Keşke orada olsaydı" yorumları, dijital dünyanın fiziksel sınırları nasıl zorladığını bir kez daha gösterdi.
Işın Karaca, etkinliğin popülaritesini yapay zeka teknolojisiyle birleştirdi.
Görsellerde Met Gala'nın meşhur merdivenleri ve ışıklandırması birebir kurgulandı.
Sanatçı, bu hamlesiyle dünya modasının en çok konuşulduğu günde dijital bir varlık gösterdi.
YAPAY ZEKA İLE MET GALA FOTOĞRAFLARI NASIL YAPILIYOR?
Gelişmiş AI modelleri kullanılarak, kişinin yüz hatları belirlenen bir tema ve arka planla birleştirilebiliyor.
DİJİTALLEŞEN MAGAZİN DÜNYASI
Işın Karaca'nın paylaşımı, magazin dünyasının teknolojiyle ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor. Artık bir etkinliğe katılmak için binlerce kilometre yol kat etmek yerine, güçlü bir yapay zeka algoritmasıyla o atmosferin bir parçası gibi görünmek mümkün.
