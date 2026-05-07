Barış Manço’nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu

Kurtalan Ekspres’in eski perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci, Bodrum’daki evinde ölü bulundu. Olay, sanat dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. İlk incelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cebeci’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Türk rock müziğinin efsane ismi Hüseyin Cebeci, Bodrum'daki evinde hareketsiz halde ölü bulundu.
  • Cebeci'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
  • Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
  • Kurtalan Ekspres döneminin ünlü müzisyeninin ölümü, müzik camiasında büyük üzüntü yarattı.
  • Sanatçı, Barış Manço ile birlikte Anadolu rock müziğinin gelişiminde önemli rol oynamıştı.

Hüseyin Cebeci, Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Kurtalan Ekspres kadrosunda yer almış ve uzun yıllar Barış Manço ile birlikte sahne alarak Anadolu rock müziğinin gelişiminde önemli rol üstlenmişti.

Hüseyin Cebeci / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Sanatçıdan bir süre haber alamayan yakınlarının Bodrum'daki evine gitmesiyle ortaya çıkan olayda, Cebeci evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede sanatçının hayatını kaybettiği belirlendi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Cebeci'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, ölümün kesin nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Kurtalan Ekspres'in sosyal medya paylaşımı

SEVENLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Sanatçının vefatı, özellikle müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Kurtalan Ekspres döneminde birlikte sahne aldığı müzisyenler ve sevenleri sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

SANAT CAMİASINDA DERİN BOŞLUK

Barış Manço ile birlikte geçirdiği yıllar boyunca sahne performanslarıyla hafızalarda yer eden Hüseyin Cebeci'nin ölümü, hem Anadolu rock camiasında hem de sanat dünyasında derin bir boşluk bıraktı.

