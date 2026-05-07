Hüseyin Cebeci, Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Kurtalan Ekspres kadrosunda yer almış ve uzun yıllar Barış Manço ile birlikte sahne alarak Anadolu rock müziğinin gelişiminde önemli rol üstlenmişti.
EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Sanatçıdan bir süre haber alamayan yakınlarının Bodrum'daki evine gitmesiyle ortaya çıkan olayda, Cebeci evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede sanatçının hayatını kaybettiği belirlendi.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Cebeci'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, ölümün kesin nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.
SEVENLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI
Sanatçının vefatı, özellikle müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Kurtalan Ekspres döneminde birlikte sahne aldığı müzisyenler ve sevenleri sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.
SANAT CAMİASINDA DERİN BOŞLUK
Barış Manço ile birlikte geçirdiği yıllar boyunca sahne performanslarıyla hafızalarda yer eden Hüseyin Cebeci'nin ölümü, hem Anadolu rock camiasında hem de sanat dünyasında derin bir boşluk bıraktı.