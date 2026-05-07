Türk sanat müziğinin dikkat çeken isimlerinden Yılmaz Morgül, verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Sektörde yıllar boyunca çeşitli haksızlıklara uğradığını öne süren Morgül, özellikle Ebru Gündeş ve Ajda Pekkan'a yönelik ifadeleriyle dikkat çekti.
HAKKINI HELAL ETMEDİ
Ünlü sanatçı, daha önce de kariyerinin başında destek verdiğini söylediği Ebru Gündeş hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu. Gündeş'in ilk sahne yıllarında yanında olduğunu dile getiren Morgül, "İlk sahne tuvaletini bile ben diktirdim. Ben assolist olunca savaş başladı" sözleriyle sitem etmişti. Morgül ayrıca hakkını helal etmediğini de ifade etmişti.
AJDA PEKKAN'A "HAYALLERİMİ YIKTINIZ" ÇIKIŞI
Ajda Pekkan'a yönelik kırgınlığını da dile getiren Morgül, Türkiye'nin en önemli tenorlarından biri olduğunu savunarak kariyeri boyunca önünün kesildiğini öne sürdü. Ünlü sanatçı, "Keşke annenizin sevgi kırıntısı sizde olsaydı da beni biraz sevseydiniz. Hayallerimi yıktınız" diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.
"HEPSİNE HODRİ MEYDAN"
Son olarak 2. Sayfa'ya konuşan Morgül, açıklamalarının arkasında durduğunu belirterek bu kez daha sert ifadeler kullandı. Ünlü isim, "Hepsine hodri meydan! Onlara sorun, konuşabilecek güçleri varsa konuşsunlar. Arkası yarın olur çünkü ben konuşmaya devam edersem" dedi.
"SOKAĞA ÇIKAMAZLAR"
Kendisinin dobra biri olduğunu söyleyen Morgül, "Benim geçmişimde skandallar yok ama bana yapılanları açık açık söylüyorum. Cesaretleri varsa konuşurlar ama bunun arkasından Yılmaz Morgül ikinci bölüm gelir. O zaman sokağa çıkamazlar" ifadelerini kullandı.
ARDINDAKİ SIRLAR MERAK UYANDIRDI
Morgül'ün açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. "Sokağa çıkamazlar" sözlerinin arkasındaki sırlar merak edildi. Gözler şimdi Ebru Gündeş ve Ajda Pekkan cephesinden gelecek olası açıklamalara çevrildi.
EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?
Ebru Gündeş, 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle büyük çıkış yakalayarak Türk sanat müziği ve arabesk-pop türünün en güçlü kadın seslerinden biri haline geldi. Henüz genç yaşta müzik kariyerine başlayan sanatçı, "Tanrı Misafiri", "Ben Daha Büyümedim" ve "Dön Ne Olur" gibi albümleriyle milyonlarca satış başarısı elde etti. 2000'li yıllarda sadece şarkıcılığıyla değil, televizyon programları ve jüri üyelikleriyle de geniş kitlelere ulaştı.
AJDA PEKKAN KİMDİR?
Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946'da İstanbul'da doğmuş, 1970'lerden itibaren "Süperstar" lakabıyla Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden biri olmuştur. Kariyerine 1960'lı yıllarda sinema oyunculuğuyla başlayan Pekkan, kısa sürede müziğe yönelerek "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Bambaşka Biri" ve "Yaz Yaz Yaz" gibi klasikleşmiş şarkılara imza atmıştır. Yıllar içinde modern pop sound'unu sürekli güncel tutarak hem Türkiye'de hem de yurt dışında konserler veren sanatçı, uzun soluklu kariyeriyle dikkat çekmiştir.
YILMAZ MORGÜL KİMDİR?
Yılmaz Morgül, Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı bir ailede doğmuş, müzik eğitimini Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut gibi isimlerden alarak sanat hayatına adım atmıştır. 1995 yılında çıkardığı "Elveda İstanbul" albümüyle tanınmış, "Kız Sen Kimsin?" ve "Bahçevan" gibi eserlerle geniş kitlelere ulaşmıştır. 1996 yılında cilt kanserine yakalanmış ve uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden sahnelere dönmüştür. Televizyon programları, yarışmalar ve renkli kişiliğiyle sık sık gündeme gelen Morgül, Türk sanat müziğinin dikkat çeken isimlerinden biri olarak kariyerini sürdürmektedir.
