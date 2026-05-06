Hülya Avşar ve Birand Tunca'nın derbi iddiasının kazananı belli oldu: "Hala yemek yiyemedik"

ATV ekranlarında yayınlanan “Aynı Yağmur Altında” dizisinin setinde başlayan derbi iddiası hala gündemdeki yerini koruyor. Hülya Avşar ile Birand Tunca arasında yapılan yemek iddiasının kazananı belli olsa bir gelişme yaşanmadı. Galatasaray’ın galibiyetiyle iddiayı kazanan Tunca, aradan geçen zamana rağmen yemek yemediklerini dile getirdi.

  • ATV'nin 'Aynı Yağmur Altında' dizisi setinde Hülya Avşar ve Birand Tunca arasında Galatasaray-Beşiktaş derbisi üzerine iddialaşma yaşandı.
  • Galatasaray'ın kazandığı derbide Birand Tunca, iddiayı kazandı ancak yemek ödülü henüz alınmadı.
  • Birand Tunca, bir davette konuyla ilgili 'Şampiyonluk yemeğini birlikte yeriz' diyerek konuyu esprili bir şekilde değerlendirdi.
  • Sette başlayan rekabet, dizinin bitmesine rağmen gündemde kalmaya devam ediyor.
  • Herkes şimdi Hülya Avşar'ın iddiayı ne zaman yerine getireceğini merak ediyor.

ATV'de yayınlanan "Aynı Yağmur Altında" dizisinin setinde yaşanan derbi iddiası, dizinin final yapmasına rağmen gündemde kalmaya devam ediyor.

Hülya Avşar ve Birand Tunca Aynı Yağmur Altında dizi setinde

DERBİ İDDİASI

ATV'nin sevilen dizisinde "Fazilet Hanım" karakterine hayat veren Hülya Avşar ile rol arkadaşı Birand Tunca, Galatasaray–Beşiktaş derbisi öncesinde iddiaya girmişti.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Avşar, takımının kazanacağını savunurken Galatasaraylı Birand Tunca ise karşılaşmanın galibiyeti alacaklarını söylemişti. İkili, maçın sonucuna göre yemek ısmarlama üzerine anlaşmıştı.

BİRAND TUNCA KAZANDI

Oynanan derbide kazanan taraf Galatasaray olunca iddiayı kazanan isim de Birand Tunca oldu. Ancak aradan geçen zamana rağmen iddianın "ödülü" henüz yerine getirilmedi.

"HALA YEMEK YİYEMEDİK"

Bir davette görüntülenen Birand Tunca'ya gazeteciler bu iddiayı hatırlattı. Ünlü oyuncu konuyla ilgili, "Biz kazandık ama hala yemek yiyemedik. Ancak şampiyonluk yemeğini birlikte yeriz belki" ifadelerini kullanarak durumu esprili bir şekilde değerlendirdi.

GÖZLER AVŞAR KIZINA ÇEVRİLDİ

Aynı Yağmur Altında setinde başlayan bu eğlenceli rekabet, dizinin sona ermesine rağmen konuşulmaya devam ederken gözler şimdi Hülya Avşar'ın iddiayı ne zaman yerine getireceğine çevrildi.

