ATV'de yayınlanan "Aynı Yağmur Altında" dizisinin setinde yaşanan derbi iddiası, dizinin final yapmasına rağmen gündemde kalmaya devam ediyor.
DERBİ İDDİASI
ATV'nin sevilen dizisinde "Fazilet Hanım" karakterine hayat veren Hülya Avşar ile rol arkadaşı Birand Tunca, Galatasaray–Beşiktaş derbisi öncesinde iddiaya girmişti.Hülya Avşar sözünü tutmadı mı? Birand Tunca’dan "Yemek İddiası" sitemi!
Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Avşar, takımının kazanacağını savunurken Galatasaraylı Birand Tunca ise karşılaşmanın galibiyeti alacaklarını söylemişti. İkili, maçın sonucuna göre yemek ısmarlama üzerine anlaşmıştı.
BİRAND TUNCA KAZANDI
Oynanan derbide kazanan taraf Galatasaray olunca iddiayı kazanan isim de Birand Tunca oldu. Ancak aradan geçen zamana rağmen iddianın "ödülü" henüz yerine getirilmedi.
"HALA YEMEK YİYEMEDİK"
Bir davette görüntülenen Birand Tunca'ya gazeteciler bu iddiayı hatırlattı. Ünlü oyuncu konuyla ilgili, "Biz kazandık ama hala yemek yiyemedik. Ancak şampiyonluk yemeğini birlikte yeriz belki" ifadelerini kullanarak durumu esprili bir şekilde değerlendirdi.
GÖZLER AVŞAR KIZINA ÇEVRİLDİ
Aynı Yağmur Altında setinde başlayan bu eğlenceli rekabet, dizinin sona ermesine rağmen konuşulmaya devam ederken gözler şimdi Hülya Avşar'ın iddiayı ne zaman yerine getireceğine çevrildi.