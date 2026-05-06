İHANET ŞÜPHESİNE NAZAN ŞORAY REÇETESİ: YA ÖZÜR DİLE YA TERK ET!

Nazan Şoray'ın ihanet şüphesi yaşayanlara tavsiyesi:

Stratejik hamle yap: " Sen bu insanı seviyor musun, aşık mısın? Evet. O zaman anlamamazlığa geleceksin."

Rolleri değiştir: "Hatta sen gidip diyeceksin ki; 'Ben senin için yanlış düşündüm, özür dilerim, beni affet, sen böyle bir şey yapmazsın.'"

Fırsatı değerlendir: "Eğer ayrılmak istiyorsan, bu bulunmaz bir fırsattır, ayrıl."

Acı çekme uyarısı: "Hem seviyorsanız hem de aldatıldı diye ayrılıyorsanız, öbür türlü acı çekersiniz."