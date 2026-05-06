Yeşilçam'ın efsanesi Türkan Şoray'ın kardeşi sanatçı Nazan Şoray, katıldığı programda yaptığı açıklamayla aşk ve gurur arasındaki o ince çizgiyi yerle bir etti. Şoray, uzun süredir evli olan ve eşinin kendisini aldattığından şüphelenen arkadaşına verdiği nasihatı canlı yayında anlattı.
SEVİYORSAN GÖRMEZDEN GELECEKSİN!
Nazan Şoray, eşi tarafından aldatıldığını düşünen arkadaşına "Eğer bu insanı seviyorsan, aşıksan ve ayrılmak istemiyorsan anlamamazlığa geleceksin" dediğini aktardı.
"GİT VE ÖZÜR DİLE"
Ünlü sanatçının tavsiyesi bununla da sınırlı kalmadı. Şoray, evliliğini kurtarmak isteyen kadının stratejik davranması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Hatta eşine gidip 'Ben senin için yanlış düşündüm, özür dilerim, beni affet' demesini söyledim"
AYRILMAK İSTEYENLER İÇİN: "BULUNMAZ FIRSAT"
İhanet şüphesine bir de madalyonun diğer yüzünden bakan Nazan Şoray, arkadaşına diğer seçeneği sunmayı da ihmal etmedi: "Yok eğer ayrılmak istiyorsan, bu durum senin için bulunmaz bir fırsattır; kullan ve ayrıl"
İHANET ŞÜPHESİNE NAZAN ŞORAY REÇETESİ: YA ÖZÜR DİLE YA TERK ET!
Nazan Şoray'ın ihanet şüphesi yaşayanlara tavsiyesi:
Stratejik hamle yap: " Sen bu insanı seviyor musun, aşık mısın? Evet. O zaman anlamamazlığa geleceksin."
Rolleri değiştir: "Hatta sen gidip diyeceksin ki; 'Ben senin için yanlış düşündüm, özür dilerim, beni affet, sen böyle bir şey yapmazsın.'"
Fırsatı değerlendir: "Eğer ayrılmak istiyorsan, bu bulunmaz bir fırsattır, ayrıl."
Acı çekme uyarısı: "Hem seviyorsanız hem de aldatıldı diye ayrılıyorsanız, öbür türlü acı çekersiniz."
YEŞİLÇAM'DAN MÜZİK DÜNYASINA: NAZAN ŞORAY
Türk ses sanatçısı ve oyuncu Nazan Şoray, 19 Ocak 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Devlet demir yollarında memur olan Çerkez kökenli Halit Şoray ve ev hanımı Meliha Şoray'ın kızı olan sanatçı, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'ın kız kardeşidir.
Kariyer yolculuğuna dair kilit noktalar ise şöyle:
Sinema yılları: Birçok filmde küçük yaşta rol alan Nazan Şoray, toplamda 28 filmde kamera karşısına geçti. En çok bilinen filmleri "Acı Günler" ve "Balayı"dır.
Müziğe ilk adım: Sinema oyunculuğundan şarkıcılığa geçiş yapan sanatçı, müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim" şarkısıyla gerçekleştirdi.
"Hal Hal" fırtınası: 45'lik plakların satışının azaldığı bir dönemde, Barış Manço bestesi olan "Hal Hal" ile piyasaya çıkarak kayda değer bir ticari başarıya imza attı.
Geri dönüş: 1990'ların ikinci yarısından sonra müzik kariyerine ara veren Şoray, 2011 yılında "Mültecin Olayım" isimli albümüyle yeniden dinleyicileriyle buluştu.
MERAK EDİLENLER
Nazan Şoray'ın ihanet konusundaki temel tavsiyesi nedir?
Eğer sevgi bitmediyse ve ayrılmak istenmiyorsa, ihanetin görmezden gelinmesi ve hatta partnerden özür dilenerek konunun kapatılmasıdır.
Nazan Şoray kaç yaşında ve aslen nereli?
19 Ocak 1954 doğumlu olan sanatçı, İstanbul'da doğmuş olup aslen Çerkez kökenlidir.
Müzik kariyerindeki en büyük başarısı hangisidir?
Barış Manço'nun bestelediği "Hal Hal" şarkısı ile o dönem büyük bir ticari başarı yakalamıştır.
ŞORAY AİLESİNİN BİLİNMEYEN ÜYELERİ: ÜÇ KARDEŞ BİR ARADA
Nazan Şoray'ın Türkan Şoray dışında bir kardeşi daha olduğu pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Hatta Türkan Şoray, pandemi nedeniyle uzun süre görüşemediği kardeşleriyle bir araya geldiği bir pozu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sultan, o kareyi "Üç kardeş bir arada. Kardeş gibisi yok" notuyla yayınlayarak aile bağlarının gücünü vurgulamıştı.
Şebnem Ferah 6 yıl sonra sahnelere dönüyor: “Heyecanımı tarif etmeye yetmez”