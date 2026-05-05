CANLI YAYIN
Geri

Sinan Akçıl milli takım için hazırladığı marşı Ajda Pekkan'a dinletti: Yeni sevgili iddialarına açıklık

Sinan Akçıl, Ajda Pekkan’a yeni hazırladığı marşı dinlettiği ziyaretin ardından “Bazı marşlar Ajda’ya dinleterek başlar, az kaldı” sözleriyle o anları paylaştı. Öte yandan hakkında çıkan “yeni sevgilisiyle görüntülendi” iddialarını yalanlayan Akçıl, “Haber alakasız ve gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı. Son olarak “Gün yoğun, gündem yoğun” paylaşımıyla takipçilerine mesaj verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sinan Akçıl milli takım için hazırladığı marşı Ajda Pekkan'a dinletti: Yeni sevgili iddialarına açıklık
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Türkiye milli futbol takımı, 24 yıl sonra Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Kosova deplasmanında 1-0 kazanarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na yaklaştı.
  • Sinan Akçıl, Milli Takım için bir marş hazırlayarak müzik dünyasında da milli coşkuya katkıda bulundu.
  • Akçıl, hazırladığı marşı Ajda Pekkan'a dinleterek son aşamaya getirdiğini duyurdu.
  • Sanatçı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşerek proje hakkında bilgi paylaştı.
  • Akçıl, hakkındaki yeni sevgili iddialarını sosyal medyada yalanladı.

Türkiye milli futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Kosova deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle elde ettiği 1-0'lık tarihi galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşarken, futbolun yanı sıra müzik dünyasında da milli coşkuya eşlik eden gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye 24 yıl sonra dünya kupasında / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI BİLETİ

24 yıl sonra gelen Dünya Kupası bileti, yalnızca sahada değil, müzik camiasında da geniş yankı uyandırdı. Bu süreçte ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Milli Takım için bir marş hazırlayacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Akçıl'ın açıklaması, taraftarlar arasında da büyük merak uyandırmıştı.

Sinan Akçıl

"MARŞ SAVAŞLARI BAŞLASIN"

Sanatçı o dönem yaptığı paylaşımda "Artık Marş savaşları başlasın." sözlerini ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından stüdyo çalışmalarına başlayan Akçıl, sürecin ilerlediğini belirterek bir başka paylaşımda da bulunmuştu. O paylaşımında ise "Bu sabah 8-9 gibi stüdyodan çıktım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar" dedi.

Sinan Akçıl’dan "Süperstar" onaylı marş: "Bazı marşlar Ajda’ya dinletilerek başlar!"

Sinan Akçıl ve Ajda Pekkan'ın marşı dinledikleri anlar

MİLLİ MARŞ PROJESİNİ TAMAMLADI

Aradan geçen süreçte çalışmalarını sürdüren sanatçı, milli marş projesini tamamlamak üzere olduğunu da hayranlarına duyurmuştu. Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan'ı ziyaret ederek hazırladığı yeni marşı dinletti.

Sinan Akçıl milli takım için hazırladığı marşı Ajda Pekkan'a dinletti: Yeni sevgili iddialarına açıklık-5

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bazı Marşlar Ajda'ya dinleterek başlar. Az kaldı..." sözlerini ifade etti. Bu paylaşım, yeni marşın son aşamaya geldiği şeklinde yorumlandı ve büyük ilgi gördü.

Sinan Akçıl'ın sevgili açıklaması

YENİ SEVGİLİ İDDİALARINA AÇIKLAMA

Öte yandan Sinan Akçıl, hakkında çıkan "yeni sevgilisiyle görüntülendi" iddialarına da sosyal medya üzerinden açıklık getirdi. İddiaları kesin bir dille reddeden Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

Haber uzamasın diye yazıyorum, "yeni sevgilisi ile görüntülendi" gibi bir haber dolanıyor, haber alakasız ve gerçeği yansıtmamaktadır, o gün kardeşim Tolga Aykut'un yanında ilk kez gördüm Merve'yi ve "merhaba merhaba" o kadar. Hayatımda birisi varken ve bu çok konuşulacakken, mekana gitmeyecek kadar tecrübeli olduğumun gayet iyi bilindiğini düşünüyorum.

Sinan Akçıl'ın son paylaşımı

"GÜN YOĞUN GÜNDEM YOĞUN"

Sanatçı açıklamasının devamında ise "Gün yoğun gündem yoğun. Mesajlara teşekkürler" şeklinde kısa bir not paylaştı.

Sinan Akçıl ve İbrahim Hacıosmanoğlu

FEDERASYON BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Milli marş sürecine dair yeni bir gelişmeyi de paylaşan Sinan Akçıl, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştüğünü belirtti. Akçıl, görüşmeye ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Az önce kıymetli Federasyon Başkanı İbrahim Bey aradı. Tüm güzel duygularımı bir kez de yüzüne ifade etme şansım oldu. Diğer konular bize kalsın, tek söylemek istediğim onun 'melek kızı' bu işin ruhunu ayakta tutanların başında geliyor... Haftaya bir Riva ziyaretim olacak. Konu hep kırmızı-beyaz. Allah'a şükür, iyi ki varlar.

Yıldız Tilbe'den şiddet itirafı: "Elleri vurgun dilleri acı olduğu için ayrıldım"
SONRAKİ HABER

Yıldız Tilbe'den şiddet itirafı: "Elleri vurgun dilleri acı olduğu için ayrıldım"

 Devlerin onayıyla gelen şöhret! Samsun’daki lise sıralarından dünya sahnesine: Tokatçı’nın Emine’sinin film tadındaki gerçek hayat hikayesi
ÖNCEKİ HABER

Devlerin onayıyla gelen şöhret!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler