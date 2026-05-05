Türkiye milli futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Kosova deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle elde ettiği 1-0'lık tarihi galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşarken, futbolun yanı sıra müzik dünyasında da milli coşkuya eşlik eden gelişmeler yaşanıyor.
24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI BİLETİ
24 yıl sonra gelen Dünya Kupası bileti, yalnızca sahada değil, müzik camiasında da geniş yankı uyandırdı. Bu süreçte ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Milli Takım için bir marş hazırlayacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Akçıl'ın açıklaması, taraftarlar arasında da büyük merak uyandırmıştı.
"MARŞ SAVAŞLARI BAŞLASIN"
Sanatçı o dönem yaptığı paylaşımda "Artık Marş savaşları başlasın." sözlerini ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından stüdyo çalışmalarına başlayan Akçıl, sürecin ilerlediğini belirterek bir başka paylaşımda da bulunmuştu. O paylaşımında ise "Bu sabah 8-9 gibi stüdyodan çıktım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar" dedi.
MİLLİ MARŞ PROJESİNİ TAMAMLADI
Aradan geçen süreçte çalışmalarını sürdüren sanatçı, milli marş projesini tamamlamak üzere olduğunu da hayranlarına duyurmuştu. Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan'ı ziyaret ederek hazırladığı yeni marşı dinletti.
Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bazı Marşlar Ajda'ya dinleterek başlar. Az kaldı..." sözlerini ifade etti. Bu paylaşım, yeni marşın son aşamaya geldiği şeklinde yorumlandı ve büyük ilgi gördü.
YENİ SEVGİLİ İDDİALARINA AÇIKLAMA
Öte yandan Sinan Akçıl, hakkında çıkan "yeni sevgilisiyle görüntülendi" iddialarına da sosyal medya üzerinden açıklık getirdi. İddiaları kesin bir dille reddeden Akçıl, şu ifadeleri kullandı:
Haber uzamasın diye yazıyorum, "yeni sevgilisi ile görüntülendi" gibi bir haber dolanıyor, haber alakasız ve gerçeği yansıtmamaktadır, o gün kardeşim Tolga Aykut'un yanında ilk kez gördüm Merve'yi ve "merhaba merhaba" o kadar. Hayatımda birisi varken ve bu çok konuşulacakken, mekana gitmeyecek kadar tecrübeli olduğumun gayet iyi bilindiğini düşünüyorum.
"GÜN YOĞUN GÜNDEM YOĞUN"
Sanatçı açıklamasının devamında ise "Gün yoğun gündem yoğun. Mesajlara teşekkürler" şeklinde kısa bir not paylaştı.
FEDERASYON BAŞKANI İLE GÖRÜŞME
Milli marş sürecine dair yeni bir gelişmeyi de paylaşan Sinan Akçıl, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştüğünü belirtti. Akçıl, görüşmeye ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Az önce kıymetli Federasyon Başkanı İbrahim Bey aradı. Tüm güzel duygularımı bir kez de yüzüne ifade etme şansım oldu. Diğer konular bize kalsın, tek söylemek istediğim onun 'melek kızı' bu işin ruhunu ayakta tutanların başında geliyor... Haftaya bir Riva ziyaretim olacak. Konu hep kırmızı-beyaz. Allah'a şükür, iyi ki varlar.
