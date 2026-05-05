Türk müziğinin özgün sesi Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda kariyerinin ötesine geçerek özel hayatına dair hafızalardan silinmeyecek açıklamalarda bulundu. Dinleyicileriyle samimi bir dertleşme gerçekleştiren sanatçı, geçmişte yaşadığı ayrılıkların birer tercih değil, maruz kaldığı muameleler nedeniyle "mecburiyet" olduğunu ifade etti.

Tilbe, şimdiye kadarki tüm sevgililerinden kaba oldukları için ayrıldığını belirtti. İlişkilerini bitirirken büyük acı çektiğini söyleyen usta isim, "Hepsiyle ağlaya ağlaya ayrıldım ama yapacak bir şeyim kalmamıştı" sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Sanatçı, veda kararlarının ardında yatan şiddeti "Elleri vurgun, dilleri acı olduğu için ayrıldım" diyerek özetledi. Tilbe, "Ben şimdiye kadar bütün sevgililerimden kaba oldukları için ayrıldım. Elleri vurgun, dilleri acı olduğu için ayrıldım. Hepsiyle ağlaya ağlaya ayrıldım ama yapacak bir şeyim kalmamıştı." ifadelerini kullandı.