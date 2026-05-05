Yıldız Tilbe'den şiddet itirafı: "Elleri vurgun dilleri acı olduğu için ayrıldım"

Sahne performansıyla milyonların sevgisini kazanan usta sanatçı Yıldız Tilbe, son konserinde özel hayatına dair sarsıcı bir itirafa imza attı. Geçmiş ilişkilerindeki ayrılıkların ardındaki trajik nedenleri ilk kez paylaşan Tilbe, maruz kaldığı şiddet ve kaba kuvvetle nasıl yüzleştiğini "Elleri vurgun, dilleri acı..." sözleriyle haykırdı.

Türk müziğinin özgün sesi Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda kariyerinin ötesine geçerek özel hayatına dair hafızalardan silinmeyecek açıklamalarda bulundu. Dinleyicileriyle samimi bir dertleşme gerçekleştiren sanatçı, geçmişte yaşadığı ayrılıkların birer tercih değil, maruz kaldığı muameleler nedeniyle "mecburiyet" olduğunu ifade etti.

Kaynak: Sosyal medya

Tilbe, şimdiye kadarki tüm sevgililerinden kaba oldukları için ayrıldığını belirtti. İlişkilerini bitirirken büyük acı çektiğini söyleyen usta isim, "Hepsiyle ağlaya ağlaya ayrıldım ama yapacak bir şeyim kalmamıştı" sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Sanatçı, veda kararlarının ardında yatan şiddeti "Elleri vurgun, dilleri acı olduğu için ayrıldım" diyerek özetledi. Tilbe, "Ben şimdiye kadar bütün sevgililerimden kaba oldukları için ayrıldım. Elleri vurgun, dilleri acı olduğu için ayrıldım. Hepsiyle ağlaya ağlaya ayrıldım ama yapacak bir şeyim kalmamıştı." ifadelerini kullandı.

"NEDEN BİR KADIN DAYAK YESİN?"

Konuşmasında şiddet konusuna geniş yer ayıran Yıldız Tilbe, hiçbir fiziksel veya duygusal şiddetin meşrulaştırılamayacağının altını çizdi. Toplumsal bir yaraya parmak basan sanatçı, sert tepkisini şu soruyla ortaya koydu:

"Bir kadın neden hakaret görsün, dayak yesin?"

HAYATIN SAF HALİNDEN SAHNENİN ZİRVESİNE

Yıldız Tilbe'nin haksızlığa karşı eğilmeyen bu dik duruşu, şöhret basamaklarını tırmanmadan önceki hayat tecrübesine dayanıyor. Sanat dünyasının zirvesine çıkmadan önce pazarlamacılık, tezgahtarlık ve çocuk bakıcılığı gibi işlerde çalışan Tilbe, hayatın zorluklarıyla en saf haliyle yüzleşmiş bir isim.

Zorlu Mesai Yılları: Geçmişte verdiği bu yaşam mücadelesi, bugün hem kaleme aldığı şarkı sözlerindeki derinlikte hem de insani değerlere olan hassasiyetinde kendini gösteriyor.

Dirençli Duruş: Pazardan mağazaya kadar uzanan emek dolu geçmişi, sanatçının bugün haksızlığa karşı sergilediği dirençli tavrın temelini oluşturuyor.

