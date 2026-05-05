Televizyon ekranlarında ne zaman Tokatçı filmi başlasın, herkesin gözü o duru güzelliğe, Kemal Sunal'ın karşısındaki mahcup Emine'ye takılır. Ancak o rengarenk yazmasının altında, aslında kıtaları dize getiren bir entelektüel ve dünya çapında tescilli bir güzel yatıyordu. Nazan Saatçi, sadece bir oyuncu değil; Samsun'dan başlayıp Kaliforniya'ya uzanan bir başarı öyküsünün başrol oyuncusuydu.
SAMSUN'DAN İSTANBUL'UN EDEBİYAT KORİDORLARINA
22 Haziran 1958'de Samsun'da orta halli bir ailenin kızı olarak dünyaya gözlerini açtı. Samsun'da geçen çocukluk yılları ve biten lisenin ardından hayalleri onu İstanbul'a taşıdı. Sadece güzelliğiyle değil, zekasıyla da fark yarattı; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. O, elinde diploması olan bir edebiyatçıydı ancak kaderin onun için başka planları vardı.
HOLLYWOOD'DA AKADEMİK DOKUNUŞ: ACTOR CENTER
Edebiyat eğitiminin ardından rotasını sanatın kalbine çevirdi. Eğitimini Los Angeles, ABD'deki Actor Center'da tamamlayarak oyunculuk altyapısını güçlendirdi.
JÜRİDE DEVLER VARDI: SİNEMANIN KRALİÇESİ SEÇİLDİ
Tarih 1976... Henüz üniversite yıllarındayken Tercüman Gazetesi'nin düzenlediği 'Sinemanın Kralı ve Kraliçesi' yarışmasına katıldı. Jüride kimler yoktu ki? Ayhan Işık, Türkan Şoray, Hakan Balamir, Türker İnanoğlu... Devlerin onayıyla Nazan Şenay adıyla katıldığı yarışmada birinci oldu ve sinemanın kapıları ardına kadar açıldı. İlk adımı ise Osman Seden'in yönettiği "Bıktım Her Gün Ölmekten" filmiyle attı.
PODYUMLARIN "ASYA" KRALİÇESİ
Nazan Saatçi'nin güzelliği Türkiye sınırlarını çoktan aşmıştı. 1978'de İtalya'da Miss Europe üçüncüsü oldu, ardından 1981'de yine İtalya'da yetenek yarışmasını kazandı. 1983 yılına gelindiğinde ise Filipinler'de düzenlenen Miss Asia Pacific (Asya Güzellik Yarışması) ikincisi olarak adını dünya tarihine yazdırdı. O artık sadece bir oyuncu değil, adını dünyaya duyuran tescilli bir güzeldi.
7 ÜLKEDE BİR TÜRK YILDIZI: PAKİSTAN'IN SEVGİLİSİ
Nazan Saatçi'nin ünü Türkiye'yi aştı; Pakistan, Hindistan, Sri Lanka, Nepal, İran ve Fransa'dan teklifler aldı. 30'un üzerinde film ve dizide rol alan sanatçı, özellikle Pakistan sinemasında bir ikon haline geldi. Sabun reklamlarından TV programlarına kadar her yerde o vardı.
TOKATÇI'NIN EMİNE'Sİ VE KEMAL SUNAL'LI YILLAR
Türkiye onu en çok 1983 yapımı Tokatçı filmiyle bağrına bastı. Kemal Sunal ve Şevket Altuğ ile başrolü paylaştığı bu filmde, sevdiği adama kavuşmayı bekleyen Emine karakteriyle hafızalara kazındı. Cüneyt Arkın'dan Bulut Aras'a kadar dönemin tüm jönleriyle kamera karşısına geçti, fotoromanların aranan yüzü oldu. Ancak o, kariyerinin en parlak döneminde radikal bir kararla Türkiye'den ayrılarak Pakistan'a yerleşti.
"PARAM YOK Kİ" DİYEN BİR SANATÇI RUHU
Onun marifetleri sadece oyunculukla sınırlı kalmadı. Amcası, ünlü besteci İsmet Nedim Saatçi'nin (Agora Meyhanesi) izinden giderek müzik dünyasına da adım attı. Tüm sözlerini kendisinin yazdığı "PARAM YOK Kİ" adlı bir albüm çıkardı. Yazdığı sözlerle kalemi ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.
ŞÖHRETİN ZİRVESİNDE OKYANUS ÖTESİNE YOLCULUK
Herkes onun daha da parlamasını beklerken, o kalbinin sesini dinledi. 1995 yılından itibaren yaşamını ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sürdürmeye başladı. Bugün Kaliforniya'nın güneşli gökyüzü altında dingin bir hayat süren Nazan Saatçi, Türk sinemasının en özel sayfalarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.
ZAMANA MEYDAN OKUYAN BİR GÜZELLİK
Saatçi, son haliyle görenleri adeta büyülüyor. Geçen yıllara rağmen zarafetinden ve duru güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen oyuncu, adeta "yıllara meydan okuyan güzellik" tabirinin canlı kanıtı.
MERAK EDİLENLER
Nazan Saatçi kimdir?
Nazan Saatçi, 1958 Samsun doğumlu Türk sinema oyuncusu, yazar ve ses sanatçısıdır. Özellikle Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Tokatçı filmindeki "Emine" karakteriyle tanınmaktadır.
Nazan Saatçi hangi bölümden mezundur?
Eğitim hayatına büyük önem veren sanatçı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Ayrıca oyunculuk altyapısını güçlendirmek için Los Angeles'taki Actor Center'da akademik eğitim almıştır.
Nazan Saatçi kaç yaşındadır?
22 Haziran 1958 doğumlu olan usta sanatçı, bugün 68 yaşında olmasına rağmen zamana meydan okuyan güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekmektedir
