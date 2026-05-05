Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesinin vefat haberiyle büyük bir acı yaşadı.
DUYGULARINI DİLE GETİRDİ
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kaybını duyuran oyuncu, duygularını satırlara döktü.
ASLANTUĞ'UN ACI KAYBI
Aslantuğ paylaşımında, annesinin genç yaşta verdiği hayat mücadelesine dikkat çekerek "Anneme veda. Beş çocukla 'dul' kaldığında 30 yaşındaydı. Ben beşinci, yaşım dört… Bütün hayatında tanıdığı tek eşini / adamını kaybettikten 10 yıl sonra en büyük çocuğu Ahmet'ini 20 yaşında toprağa vermiş, Mehmet'iyle arasındaki üç kızını da okutmak için ne terler dökmüştü." sözlerini ifade etti.
ANNESİNİN HAFIZASINDAN SİLEMEDİĞİ KOKUSU
Oyuncu, annesiyle ilgili hafızasında yer eden en özel anıyı ise şu sözlerle dile getirdiğini belirtti:
Bana hiç unutamadığın koku nedir diye sorsanız; 'Ağustos rutubeti çöken fındık ocaklarının altında, yemenisiyle terini silmeye çalışan annemin kokusudur' derim, hiç tereddüt etmeden.
ANNELİĞİN TANIMINI YAPTI
Paylaşımının devamında anneliğin anlamına vurgu yapan Aslantuğ, "Cennet, şüphesiz doğurabilen değil; bakıp büyüten / okutup yetiştiren ve çocukları 'muhannete' muhtaç etmeyen kadınların ayakları altında olsa gerek. Anne olsalar da, olmasalar da… Hakkını helal et Annem. Allah razı olsun. Yattığın toprak incitmesin." veda sözlerini şu ifadelerle tamamladı.
"ANNELER EN ESASLI SEVGİLİDİR"
Öte yandan paylaşımına son olarak "Kelimelere eşlik eden akordiyona çerkes dilinde pşıne denir. Bu eser de onun dillendirip, zaman zaman bize arkadaşlık ettiği bir ağıttır. Yitirilen sevgilinin yası için yakılmıştır. Ve anneler, en esaslı sevgilidir." notunu düştü.
HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI
Duygu yüklü paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, sanat camiasından ve hayranlarından Aslantuğ'a başsağlığı mesajları yağdı.