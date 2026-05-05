ANNESİNİN HAFIZASINDAN SİLEMEDİĞİ KOKUSU Oyuncu, annesiyle ilgili hafızasında yer eden en özel anıyı ise şu sözlerle dile getirdiğini belirtti: Bana hiç unutamadığın koku nedir diye sorsanız; 'Ağustos rutubeti çöken fındık ocaklarının altında, yemenisiyle terini silmeye çalışan annemin kokusudur' derim, hiç tereddüt etmeden.

ANNELİĞİN TANIMINI YAPTI Paylaşımının devamında anneliğin anlamına vurgu yapan Aslantuğ, "Cennet, şüphesiz doğurabilen değil; bakıp büyüten / okutup yetiştiren ve çocukları 'muhannete' muhtaç etmeyen kadınların ayakları altında olsa gerek. Anne olsalar da, olmasalar da… Hakkını helal et Annem. Allah razı olsun. Yattığın toprak incitmesin." veda sözlerini şu ifadelerle tamamladı.

"ANNELER EN ESASLI SEVGİLİDİR" Öte yandan paylaşımına son olarak "Kelimelere eşlik eden akordiyona çerkes dilinde pşıne denir. Bu eser de onun dillendirip, zaman zaman bize arkadaşlık ettiği bir ağıttır. Yitirilen sevgilinin yası için yakılmıştır. Ve anneler, en esaslı sevgilidir." notunu düştü.