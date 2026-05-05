Mehmet Aslantuğ’tan yürek yakan veda: "Unutamadığın koku nedir diye sorsanız annemin derim"

Mehmet Aslantuğ, annesinin vefatıyla sarsıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla acısını dile getiren ünlü oyuncunun sözleri herkesi derinden etkiledi. Paylaşımında annesinin hayat mücadelesini anlatan oyuncu, veda mesajıyla büyük üzüntü yarattı. Aslantuğ, anneliğin tanımını "Cennet, şüphesiz doğurabilen değil; bakıp büyüten / okutup yetiştiren ve çocukları ‘muhannete’ muhtaç etmeyen kadınların ayakları altında olsa gerek." sözleriyle yaptı.

  • Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.
  • Aslantuğ, annesinin hayat mücadelesini ve zorluklarını duygusal bir dille anlattı.
  • Oyuncu, annesinin kokusunu ve annelik kavramını derin bir şekilde ifade etti.
  • Mehmet Aslantuğ, annesine veda ederken 'Hakkını helal et' diyerek duygularını paylaştı.
  • Sanat camiası ve hayranları Aslantuğ'a başsağlığı mesajları gönderdi.

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesinin vefat haberiyle büyük bir acı yaşadı.

Mehmet Aslantuğ / Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

DUYGULARINI DİLE GETİRDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kaybını duyuran oyuncu, duygularını satırlara döktü.

Mehmet Aslantuğ'un annesiyle olan son paylaşımı

ASLANTUĞ'UN ACI KAYBI

Aslantuğ paylaşımında, annesinin genç yaşta verdiği hayat mücadelesine dikkat çekerek "Anneme veda. Beş çocukla 'dul' kaldığında 30 yaşındaydı. Ben beşinci, yaşım dört… Bütün hayatında tanıdığı tek eşini / adamını kaybettikten 10 yıl sonra en büyük çocuğu Ahmet'ini 20 yaşında toprağa vermiş, Mehmet'iyle arasındaki üç kızını da okutmak için ne terler dökmüştü." sözlerini ifade etti.

ANNESİNİN HAFIZASINDAN SİLEMEDİĞİ KOKUSU

Oyuncu, annesiyle ilgili hafızasında yer eden en özel anıyı ise şu sözlerle dile getirdiğini belirtti:

Bana hiç unutamadığın koku nedir diye sorsanız; 'Ağustos rutubeti çöken fındık ocaklarının altında, yemenisiyle terini silmeye çalışan annemin kokusudur' derim, hiç tereddüt etmeden.

ANNELİĞİN TANIMINI YAPTI

Paylaşımının devamında anneliğin anlamına vurgu yapan Aslantuğ, "Cennet, şüphesiz doğurabilen değil; bakıp büyüten / okutup yetiştiren ve çocukları 'muhannete' muhtaç etmeyen kadınların ayakları altında olsa gerek. Anne olsalar da, olmasalar da… Hakkını helal et Annem. Allah razı olsun. Yattığın toprak incitmesin." veda sözlerini şu ifadelerle tamamladı.

"ANNELER EN ESASLI SEVGİLİDİR"

Öte yandan paylaşımına son olarak "Kelimelere eşlik eden akordiyona çerkes dilinde pşıne denir. Bu eser de onun dillendirip, zaman zaman bize arkadaşlık ettiği bir ağıttır. Yitirilen sevgilinin yası için yakılmıştır. Ve anneler, en esaslı sevgilidir." notunu düştü.

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI

Duygu yüklü paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, sanat camiasından ve hayranlarından Aslantuğ'a başsağlığı mesajları yağdı.

