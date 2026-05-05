Yasemin Yürük’ten kaza sonrası yürek burkan açıklama: “Aklımı kaçırmak üzereyim”

Hepsi grubunun sevilen ismi Yasemin Yürük, geçirdiği talihsiz kaza sonrası zorlu iyileşme sürecini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Ayağı iki yerden kırılan ve platin takılan Yürük, gece boyunca uyuyamadığını ve ayağında “elektrik çarpması” hissi yaşadığını dile getirdi. Ünlü şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, hayranlarından destek mesajları geldi.

  • Hepsi grubunun solisti Yasemin Yürük, Etiler'de yürüyüş sırasında düşerek ayağını iki yerden kırdı.
  • Yürük'ün ön kaval kemiğine platin takıldı ve zorlu bir tedavi süreci başladı.
  • Şarkıcı, şiddetli ağrılar nedeniyle geceleri uyuyamadığını ve ayağında his kaybı yaşadığını açıkladı.
  • Yürük, zaman zaman elektrik çarpması hissi yaşadığını ve tedavi sürecinin ağır ilerlediğini belirtti.
  • Sosyal medyada paylaştığı sağlık durumu, hayranlarından yoğun destek mesajları aldı.

Hepsi grubunun sevilen isimlerinden Yasemin Yürük, geçtiğimiz aylarda Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirmiş, dengesini kaybederek yere düşmüştü.

Yasemin Yürük / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

AYAĞI İKİ YERDEN KIRILDI

Hastaneye kaldırılan Yürük'ün ayağının iki yerden kırıldığı belirlenmiş ve ön kaval kemiğine platin takılmıştı. Zorlu bir tedavi sürecinden geçen ünlü şarkıcı, sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Kazanın üzerinden zaman geçmesine rağmen iyileşme sürecinin beklediğinden daha ağır ilerlediğini dile getiren Yürük, yaşadığı fiziksel sıkıntıları açıkça anlattı.

DOSTLUKLARINI SORGULADI

Yürük, sürecin başında yaşadıklarını "Bu normal bir kırık değil... Ön kaval kemiğimden kırıldı ve oraya platin takıldı" sözleriyle ifade ederken, hastanede geçirdiği günlerin kendisine dostlukları sorgulattığını da belirtmişti.

Yasemin Yürük'ün son paylaşımı

"SANKİ KEMİKLERİM BÜZÜŞÜYOR"

Ancak ünlü ismin son paylaşımları, asıl zorluğun hala devam ettiğini ortaya koydu. Şiddetli ağrılar nedeniyle geceleri uyuyamadığını belirten Yürük,şu sözleri ifade etti:

Her gece ortalama bu şekilde geçiriliyor... Ayağım donmuş gibi uyuşuk, karıncalanıyor, batıyor. Sanki kemiklerim büzüşüyor, acıyor... Tabanımda ve üç parmağımda his yok. Pazar günü bacağım kırılalı 2 ay olacak... Bu ne zaman düzelecek bilmiyorum, aklımı kaçırmak üzereyim.

ELEKTRİK ÇARPMASI HİSSİ

Zaman zaman elektrik çarpması hissi yaşadığını da dile getiren Yürük'ün paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları ünlü isme destek mesajları yağdırdı.

