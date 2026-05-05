Yasemin Yürük'ün son paylaşımı

"SANKİ KEMİKLERİM BÜZÜŞÜYOR"

Ancak ünlü ismin son paylaşımları, asıl zorluğun hala devam ettiğini ortaya koydu. Şiddetli ağrılar nedeniyle geceleri uyuyamadığını belirten Yürük,şu sözleri ifade etti:

Her gece ortalama bu şekilde geçiriliyor... Ayağım donmuş gibi uyuşuk, karıncalanıyor, batıyor. Sanki kemiklerim büzüşüyor, acıyor... Tabanımda ve üç parmağımda his yok. Pazar günü bacağım kırılalı 2 ay olacak... Bu ne zaman düzelecek bilmiyorum, aklımı kaçırmak üzereyim.