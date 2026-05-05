Hepsi grubunun sevilen isimlerinden Yasemin Yürük, geçtiğimiz aylarda Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirmiş, dengesini kaybederek yere düşmüştü.
AYAĞI İKİ YERDEN KIRILDI
Hastaneye kaldırılan Yürük'ün ayağının iki yerden kırıldığı belirlenmiş ve ön kaval kemiğine platin takılmıştı. Zorlu bir tedavi sürecinden geçen ünlü şarkıcı, sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Kazanın üzerinden zaman geçmesine rağmen iyileşme sürecinin beklediğinden daha ağır ilerlediğini dile getiren Yürük, yaşadığı fiziksel sıkıntıları açıkça anlattı.
DOSTLUKLARINI SORGULADI
Yürük, sürecin başında yaşadıklarını "Bu normal bir kırık değil... Ön kaval kemiğimden kırıldı ve oraya platin takıldı" sözleriyle ifade ederken, hastanede geçirdiği günlerin kendisine dostlukları sorgulattığını da belirtmişti.
"SANKİ KEMİKLERİM BÜZÜŞÜYOR"
Ancak ünlü ismin son paylaşımları, asıl zorluğun hala devam ettiğini ortaya koydu. Şiddetli ağrılar nedeniyle geceleri uyuyamadığını belirten Yürük,şu sözleri ifade etti:
Her gece ortalama bu şekilde geçiriliyor... Ayağım donmuş gibi uyuşuk, karıncalanıyor, batıyor. Sanki kemiklerim büzüşüyor, acıyor... Tabanımda ve üç parmağımda his yok. Pazar günü bacağım kırılalı 2 ay olacak... Bu ne zaman düzelecek bilmiyorum, aklımı kaçırmak üzereyim.
ELEKTRİK ÇARPMASI HİSSİ
Zaman zaman elektrik çarpması hissi yaşadığını da dile getiren Yürük'ün paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları ünlü isme destek mesajları yağdırdı.