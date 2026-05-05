Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen bir eğitim zirvesine katılarak eğitime destek verdi. Organizasyon sonrası soluğu nehir kıyısında alan usta sanatçı, paylaştığı ikonik karelerle zamana meydan okuyan güzelliğini bir kez daha kanıtladı.
Sultan, sosyal medya hesabından nehir üzerinde çekilen fotoğrafını, "Belgrad'da Tuna Nehri'nin bir kolu olan Sava Nehri'nde..." notuyla paylaştı.
YEŞİLÇAM'IN SULTAN'I BELGRAD'DA
Türk sinemasının bir dönemine damga vuran "Dört Yapraklı Yonca"dan biri olan Türkan Şoray, kariyerine sığdırdığı sayısız başarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Belgrad pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Sultan, asaletinden ödün vermeyen tarzıyla hayranlarını bir kez daha mest etti.
"Türkan Şoray'ın nehir kıyısındaki asil duruşu, Yeşilçam'ın büyüsünün hala devam ettiğinin en büyük kanıtı oldu."
Türkan Şoray'ın Belgrad'dan paylaştığı ikonik fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarını adeta büyüledi. Takipçilerinden gelen sevgi dolu ve hayranlık uyandıran tepkiler, Sultan'ın her yaştan insanın kalbinde nasıl bir yer edindiğini bir kez daha kanıtladı.
SULTAN'IN SAVA POZUNA SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER
Sultan'ın "Belgrad'da Tuna Nehri'nin bir kolu olan Sava Nehri'nde..." notuyla paylaştığı o kareye saniyeler içinde binlerce yorum yağdı. İşte o çok konuşulan yorumlardan bazıları:
Şık trençkotu ve asil duruşuyla nehir kenarında adeta ışık saçan efsane oyuncunun bu karesi, başta eski eşi Cihan Ünal ve kızı Yağmur Ünal olmak üzere aralarında Demet Özdemir gibi isimlerinde bulunduğu çok sayıda ünlü isimden beğeni aldı.
TÜRKAN ŞORAY HAKKINDA BİLİNMEYENLER
Sinemayla 1960'lı yıllarda tanışan Türkan Şoray; Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik ile birlikte Türk sinemasının en önemli dört kadın oyuncusundan biri olarak kabul edilir.
İlk Adım: Sinemaya, "Panter Emel" lakaplı Emel Yıldız ile bir film setine gitmesiyle adım attı.
Teşvik: Türker İnanoğlu'nun teşvikiyle Yeşilçam dünyasına girdi.
Başrol: 1960 yapımı "Köyde Bir Kız Sevdim" filminde Baki Tamer ile başrolü paylaştı.
Efsane Yapımlar: Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Kara Gözlüm ve Sultan gibi unutulmaz filmlerde rol aldı.
Usta Partnerler: Kadir İnanır ve Cüneyt Arkın gibi dev isimlerle başrolü paylaştı.
MERAK EDİLENLER
Türkan Şoray Belgrad'a neden gitti?
Ünlü oyuncu, Belgrad'da düzenlenen bir eğitim zirvesi organizasyonuna katılarak eğitime destek vermek amacıyla Sırbistan'a gitti.
Türkan Şoray'ın meşhur nehir pozu nerede çekildi?
Sultan, ikonik pozunu Belgrad'da Tuna Nehri'nin bir kolu olan Sava Nehri üzerinde verdi.
Türkan Şoray sinemaya nasıl başladı?
Türker İnanoğlu'nun teşviki ve Emel Yıldız'ın aracılığıyla setlere giden Şoray, 1960 yılında ilk filmiyle sinemaya adım attı.
GÜZELLİĞİN SULTANI!
Yeşilçam'ın efsanesi Türkan Şoray, Belgrad'da verdiği bu pozla adeta güzelliğin kitabını yeniden yazdı. Nehir kıyısındaki o asil duruşu, beyazlar içindeki zarafeti "ikonik güzel" tanımını nasıl hak ettiğini bir kez daha gösterdi. Nehrin akışını durduran bu asalet, Türk sinemasının neden en büyük yüzlerinden olduğunu kanıtlar nitelikte. Sultan, sadece bir oyuncu değil, estetiğin ve zarafetin zamansız bir temsilcisi olarak Belgrad sokaklarını bir podyuma çevirdi!
-Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.
