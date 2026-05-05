Sahne performanslarıyla son döneme damga vuran Derya Bedavacı, bu kez sanatıyla değil, yaptığı ileri sürülen dev yatırımla gündemde. Magazin dünyasında kulaktan kulağa yayılan iddialara göre ünlü şarkıcı, Anadolu Yakası'nda Beykoz'dan tam 110 milyon TL değerinde bir mülk satın aldı.
Tadilat Planları Başladı mı: Bedavacı'nın, satın aldığı iddia edilen bu yeni konutu kendi zevkine göre baştan yaratmak istediği ve bu doğrultuda profesyonel mimarlarla görüşmelere başladığı ileri sürüldü.
Rotayı Beykoz'a Çevirdi: Şehir gürültüsünden uzaklaşmak istediği konuşulan sanatçının, Beykoz'un doğasıyla iç içe olan lüks konut seçeneklerinden birinde karar kıldığı belirtiliyor.
KESENİN AĞZINI AÇTI
Konuyla ilgili ilk çarpıcı bilgiler Gel Konuşalım programında gündeme getirildi. Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın aktardığı bilgilere dayandırılan haberde, Bedavacı'nın servet değerindeki bu yeni yatırımı için kesenin ağzını açtığı vurgulandı.
LÜKS MALİKANE MERAK KONUSU OLDU
Bedavacı'nın satın aldığı iddia edilen evin 110 milyon TL'lik fiyat etiketi, mülkün nasıl bir lükse sahip olduğuna dair merakı da beraberinde getirdi. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmese de, sanatçının yakında Beykoz sakinleri arasına katılacağı ve yeni yuvasının kapılarını özel bir dekorasyon sonrası açacağı konuşuluyor.
MERAK EDİLENLER
Derya Bedavacı kimdir ve nerelidir?
Derya Bedavacı, 11 Ekim 1981 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiş; şarkıcı, besteci ve söz yazarıdır.
Derya Bedavacı hangi okuldan mezun oldu?
Ünlü sanatçı, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı mezunudur.
Müzik tarzı nedir?
Derya Bedavacı, Türk müziğinin sevilen türlerinden olan arabesk ve fantezi dalında eserler vermektedir.
Derya Bedavacı nasıl tanındı?
Sahne kariyerine İzmir'de başlayan sanatçı, özellikle Hakan Altun ile birlikte seslendirdiği "Kavuşmalıyız" düetiyle büyük bir çıkış yakalamış ve adını geniş kitlelere duyurmuştur.