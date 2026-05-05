"Kehribar", "Sevmedim Deme" ve "Rastgele" gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Burak Bulut ile müzisyen Eda Sakız'ın evliliğiyle ilgili ortaya atılan iddialar magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.
AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENDİ
Kısa süre önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren çiftin ilişkisi hakkında çıkan söylentiler, hayranlarını şaşırttı. Özellikle son günlerde yaşanan gelişmeler, "ayrılık mı geliyor?" sorusunu beraberinde getirdi.
İHTİŞAMLI BİR TÖREN
Çift, 12 Ağustos 2025'te Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen ihtişamlı bir törenle evlenmiş, düğün uzun süre konuşulmuştu. Özel günlerinde sanat dünyasından birçok ünlü isim bir araya gelmişti. Ancak aradan geçen kısa sürenin ardından ortaya atılan kriz iddiaları, o "masalsı" tabloyu gölgede bıraktı.
PAYLAŞIMLARINDAKİ DİKKAT ÇEKEN MESAFE
İddialar henüz doğrulanmamış olsa da, çiftin uzun zamandır birlikte görüntü vermemesi dikkat çekiyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlardaki mesafe de takipçilerin gözünden kaçmadı.
SOYADINI KALDIRDI
Özellikle Eda Sakız'ın sosyal medya hesabından "Bulut" soyadını kaldırması, ayrılık iddialarını güçlendiren detaylardan biri olarak yorumlandı. Bunun yanı sıra sanatçının son paylaşımlarındaki imalı ifadeler de dikkat çekti. Tüm bu gelişmeler, çiftin ilişkisine dair soru işaretlerini artırdı.
İKİLİDEN RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Ayrılık iddiaları hayranları arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimi takipçiler iddiaların asılsız olduğunu savunurken, kimileri ise sessizliğin ardında bir sebep olduğunu düşünüyor. Tüm bu iddialara rağmen ne Burak Bulut ne de Eda Sakız cephesinden resmi bir açıklama gelmedi.