"ÇANTAYLA DÖVDÜM, KAFASINDA PATLATTIM!"
Seda Sayan ile Erol Köse arasında yıllarca süren ve mahkeme koridorlarına taşınan gerilim, Sayan'ın yaptığı son açıklamalarla yeniden zirveye oturdu. 2011 yılında bir ödül töreninde Köse'ye çantasıyla saldıran ve yüzüne tüküren Sayan, yıllar sonra bu kavgaya dair sessizliğini bozarak gündemi sarstı.
Sayan, o olaylı geceye dair şu ifadeleri kullandı:
"En son rahmetli Erol Köse'yi dövdüm ya! Kafasına patlattım herifin. Güzel dövdüm onu."
GERİLİM NASIL BAŞLADI? FOTOĞRAF PAYLAŞIMI VE MAHKEME KARARI
İkilinin arasındaki tansiyonun fitili, Erol Köse'nin sosyal medya hesabı üzerinden Seda Sayan'a ait olduğu iddia edilen eski fotoğrafları paylaşmasıyla ateşlendi. Bu hamle magazin dünyasında deprem etkisi yaratırken, Sayan bu saldırıyı karşılıksız bırakmadı.
2011 ÖDÜL TÖRENİ: MAGAZİN TARİHİNE GEÇEN "ÇANTALI SALDIRI"
Olaylar zinciri, 2011 yılında düzenlenen bir ödül töreninde fiziksel kavgaya dönüştü. Seda Sayan, Erol Köse'nin oturduğu masaya giderek önce yüzüne tükürdü, ardından ağır çantasıyla Köse'ye vurdu. Bu anlar televizyon tarihinin en sert çıkışlarından biri olarak kayıtlara geçti.
"AFFETTİM AMA ÇOK BEDDUA ETTİM"
Yıllar süren bu büyük polemik, Erol Köse'nin 2026 yılında hayatını kaybetmesiyle farklı bir boyuta taşındı. Sayan, Köse'nin vefatının ardından şu çarpıcı açıklamayı yaptı:
"Affettim ama çok beddua ettim."
"SARHOŞTU İŞİME GELDİ, PİS DÖVERİM!"
Seda Sayan, Erol Köse'yi dövme nedenini ve o anki ruh halini ise şu sözlerle anlattı:
"En son rahmetli Erol Köse'yi dövdüm ya! Çantayla, bir de ağır, kafasına patlattım herifin. Allah rahmet eylesin, o yattıkça biz yaşayalım, tövbe tövbe. Döverim ha pis döverim, sarhoştu işime geldi. Güzel dövdüm onu. Ama arkadaşımı hırsızlıkla suçladı!"
📢 SOSYAL MEDYADA "SEDA SAYAN" ÇATLAĞI
Seda Sayan'ın açıklamaları sonrası dijital platformlarda hararetli bir tartışma başladı. Kullanıcılar şu yorumlarda bulundu:
"Ölünün arkasından bu şekilde konuşması hoş olmamış çok yersiz"
"Seda Sayan'ı çok severim dobra kadın ama adam ölmüş, ölmüş insanın arkasından konuşulmaz. Artık onun hesabı Allah'a kalmış"
"Çok ayıp bu sefer güldürmedin"
MERAK EDİLENLER
Erol Köse ne zaman öldü?
Erol Köse, 23 Mart 2026 tarihinde İstanbul'daki evinin 16. katından düşerek 61 yaşında hayatını kaybetti.
Seda Sayan ve Erol Köse kavgası neden çıktı?
Kavga, Erol Köse'nin Seda Sayan'ın geçmişine ait olduğu iddia edilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşması üzerine başlamıştır.
Ödül töreninde ne yaşandı?
Seda Sayan, Köse'nin masasına giderek yüzüne tükürmüş ve çantasıyla vurmuştur. Sayan bu durumu "Güzel dövdüm" şeklinde ifade etmiştir.
- Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.
Devlerin onayıyla gelen şöhret! Samsun’daki lise sıralarından dünya sahnesine: Tokatçı’nın Emine’sinin film tadındaki gerçek hayat hikayesi