Oyuncu Berk Oktay, önceki gün Zekeriyaköy'de bir markete girerken objektiflere yansıdı.
KIZI İÇİN ALIŞVERİŞTE
Kızı için alışveriş yaptığını belirten oyuncu, babalığın hayatındaki yerini samimi sözlerle anlattı. Oktay, "Her şey yolunda, iyi olmaya çalışıyorum. Kızıma alışverişe geldim. Evde beni bekliyor, ufak tefek ihtiyaçları var" dedi.
"EVLAT SAHİBİ OLMAK MÜTHİŞ BİR DUYGU"
Baba olmanın kendisi için bambaşka bir duygu olduğunu vurgulayan oyuncu, "Evlat sahibi olmak müthiş bir duygu, tarifsiz bir mutluluk" ifadelerini kullandı. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Oktay'ın mutluluğu yüzüne yansırken, ailesiyle geçirdiği zamanın kendisi için en değerli anlar olduğunu dile getirdi.
"İNŞALLAH EVLADIMIN ANNESİ OLUR"
Kendisi gibi oyuncu olan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında da konuşan Oktay, "Yıldız evde bebekle birlikte harika bir anne oldu" diyerek eşine övgüler yağdırdı. Oyuncu, "Zaten ilk tanıştığımızda da 'İnşallah evladımın annesi olur' demiştim. Çok da güzel bir anne oldu" sözleriyle duygularını paylaştı.
YILLAR ÖNCESİNE DAYANAN TANIŞMA
İkilinin hikayesi ise yıllar öncesine dayanıyor. Daha önce aynı projede yer alan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yıllar sonra Merve Özbey'in doğum günü partisinde yeniden bir araya geldi. Bu karşılaşmanın ardından başlayan yakınlaşma kısa sürede aşka dönüştü.
BİRLİKTELİKLERİNİ EVLİLİKLE TAÇLANDIRDILAR
2022 yılında evlenerek birlikteliklerini taçlandıran çift, 21 Mayıs 2024'te kızları Mire Milena'yı kucaklarına aldı. Baba olmanın sevincini yaşayan Berk Oktay, yeni hayatında en büyük mutluluğu ailesiyle kurduğu sıcak yuvada buldu.
