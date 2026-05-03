50 yaşındaki sevilen oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği zorlu karaciğer nakli operasyonunun ardından hem sağlığına kavuşması hem de yaptığı sürprizle gündeme geldi. Yaklaşık 8 saat süren kritik ameliyat sonrası taburcu edilen oyuncu, toparlanma sürecini ailesinin desteğiyle geçirirken, hayranlarını sevindiren bir paylaşım yaptı.
MUTLU AİLE KARESİ
Hastaneden çıktıktan sonra ilk olarak evine dönen Özkan, ailesiyle birlikte çekilen mutlu bir kareyi sosyal medya hesabından yayımladı. Paylaşımına "Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" notunu düşen oyuncunun bu sözleri, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Uzun ve zorlu geçen tedavi sürecinin ardından yüzündeki mutluluk dikkatlerden kaçmadı.
DONÖRÜYLE MİNETTARLIK PAYLAŞIMI
Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, oyuncunun hayranları tarafından duygusal yorumlarla karşılandı. Öte yandan Özkan, kendisine hayat veren donörünü de unutmadı. Başarılı oyuncu, karaciğer naklinde donör olan set arkadaşı Salih Kıvırcık ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak minnettarlığını dile getirdi.
UFUK ÖZKAN'DAN OĞLUYLA SÜRPRİZ
Ufuk Özkan, bu kez kariyeriyle ilgili sürpriz bir gelişmeyi duyurdu. Ünlü oyuncu, oğlu Eren Özkan ile ilk kez aynı projede kamera karşısına geçtiğini açıkladı. Baba-oğul birlikte çekildikleri set fotoğrafını paylaşan Özkan, bu özel anı "Sürpriz! Baba-oğul ilk sahnemiz..." sözleriyle takipçileriyle paylaştı.
ZORLU HASTALIK SÜRECİ GERİDE KALDI
Paylaşımına "Her şey kontrol altında" notunu ekleyen Özkan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği görüldü. Zorlu hastalık sürecini geride bırakan oyuncunun son paylaşımlarında odağında ise oğlu Eren yer aldı. "Çok aşk" notuyla yaptığı paylaşımda baba-oğulun neşeli halleri dikkat çekerken, Eren Özkan'ın son hali sosyal medyada adeta gündem oldu.
GÖZLERDEN UZAK BÜYÜDÜ
Gözlerden uzak büyüyen genç için "Hangi ara bu kadar büyüdü?", "Maşallah ne yakışıklı delikanlı olmuş" gibi yorumlar yapıldı. Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Ufuk Özkan, 2005 yılında Nazan Güneş ile evlenmiş, 17 yıl süren evliliğini 2022 yılında sonlandırmıştı.
HAYRANLARINI SEVİNDİREN HABER
Bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Eren, oyuncunun hayatındaki en önemli değerlerden biri olmaya devam ediyor. Yaşadığı sağlık sorunlarıyla zorlu bir dönemden geçen Özkan, hem ailesinin hem de dostlarının desteğiyle yeniden hayata tutundu. Başarılı oyuncunun hem sağlığına kavuşması hem de oğluyla aynı projede yer alması, hayranları tarafından "hayatın en güzel dönüşü" olarak yorumlandı.
Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.
