CANLI YAYIN
Geri

Ruhi Sarı’nın acı günü! Babası Osman Sarı son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu Ruhi Sarı'nın babası Osman Sarı vefat etti. Kartal Yunus Emre Camii'nde gerçekleştirilen cenaze töreninde Ruhi Sarı ayakta durmakta güçlük çekerken, acılı evladı yakın çevresi teselli etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Oyuncu Ruhi Sarı, aldığı acı haberle derinden sarsıldı. Usta ismin babası Osman Sarı, hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Sarı ailesi ve sevenleri yasa boğulurken, cenaze töreni için hazırlıklar tamamlandı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Osman Sarı için Kartal'daki Yunus Emre Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze töreni boyunca oldukça bitkin olduğu gözlenen Ruhi Sarı, ayakta durmakta zorlandı. Oyuncuyu, bu zor gününde yakın çevresi ve meslektaşları bir an olsun yalnız bırakmadı.

Ruhi Sarı’nın acı günü! Babası Osman Sarı son yolculuğuna uğurlandı-3

ŞEKERPINAR'DA DEFNEDİLDİ

Kartal'daki Yunus Emre Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Osman Sarı, Şekerpınar Merkez Kabristanı'na defnedildi.

68 yaşındaki Zerrin Özer cenazede fenalaştı! Tülay Özer son yolculuğuna uğurlandı
SONRAKİ HABER

68 yaşındaki Zerrin Özer cenazede fenalaştı! Tülay Özer son yolculuğuna uğurlandı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler