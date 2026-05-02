Oyuncu Ruhi Sarı, aldığı acı haberle derinden sarsıldı. Usta ismin babası Osman Sarı, hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Sarı ailesi ve sevenleri yasa boğulurken, cenaze töreni için hazırlıklar tamamlandı.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Osman Sarı için Kartal'daki Yunus Emre Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze töreni boyunca oldukça bitkin olduğu gözlenen Ruhi Sarı, ayakta durmakta zorlandı. Oyuncuyu, bu zor gününde yakın çevresi ve meslektaşları bir an olsun yalnız bırakmadı.