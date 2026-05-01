Pelin Karahan ve Bedri Güntay neden boşandı?

Çift, evliliklerini karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırma kararı aldıklarını belirten ortak bir açıklama yapmıştır.

Çocukların velayeti ne oldu?

Açıklamada çocukların ebeveynleri olarak ortak sorumluluğun ve birbirlerine duydukları saygının devam edeceği ifade edilmiştir.

Pelin Karahan şu an ne yapıyor?

Ünlü oyuncu, boşanma sonrası oğlu Eyüp Can ile vakit geçirirken, iş çekimleri için Venedik'e gideceğini duyurmuştur.