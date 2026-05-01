Nilperi Şahinkaya, önceki gün konuk olduğu bir programda Senegal'de dünyaya gelmiş olmasının kendisi için bile hala büyük bir şaşkınlık kaynağı olduğunu ifade etti.
Afrika'da bir hastanede doğan ve bir süre orada yaşayan ünlü oyuncu, henüz altı aylık bir bebekken Düsseldorf'a geçtiklerini dile getirdi.
Doğduğu toprakları hiç hatırlamadığını ve bir daha oraya gitmediğini belirten Şahinkaya şu ifadeleri kullandı: "Senegal'de doğdum. Bu durum bana da ilginç geliyor, hala alışamadım. Çünkü Senegal'i hatırlamıyorum; bir daha gitmedim, görmedim. Sanki orası başka bir dünyaymış gibi... Afrika'da bir hastanede doğmuşum, bir süre orada yaşamışız; ben altı aylıkken de Düsseldorf'a geçmişiz"
RÜYADAKİ MİSTİK MESAJ: "ADI PERİ OLACAK!"
Ünlü oyuncu, isminin konulma sürecinde yaşananları anlatırken stüdyoda adeta gizemli bir hava esti. Nilperi isminin hikayesi, rahmetli dedesinin gördüğü bir rüyaya dayandığını söyledi.
Şahinkaya, şöyle konuştu: "Rahmetli dedem rüyasında aksakallı birini görüyor. Ben daha doğmadan önce kucağında bir bebekle dedeme, 'Bu çocuğun adını Peri koyacaksın; unutma Peri, Peri, Peri' diyor. Dedem uyanınca bu kadar canlı bir rüyadan çok etkilenip anneme anlatıyor. Annem 'Nil' ismini isterken babamın da devreye girmesiyle ismim 'Nilperi' oluyor"
DİPLOMAT BİR BABA
Ünlü oyuncunun bu kıtalararası hayatının arkasında ise babası Salim Levent Şahinkaya'nın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda uzun yıllar görev yapmış bir diplomat olması yatıyor.
MERAK EDİLENLER
Nilperi Şahinkaya nerede doğmuştur?
Güzel oyuncu, babasının diplomatik görevi nedeniyle Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelmiştir. Ancak kendisi altı aylıkken Düsseldorf'a taşındıkları için Senegal'i hatırlamadığını ve orayı sanki "başka bir dünyaymış" gibi hissettiğini belirtmektedir.
Oyuncu çocukluk yıllarını nerede geçirmiştir?
Senegal'de doğan Şahinkaya, babasının görevi nedeniyle çocukluğunu Paris, Bern ve Düsseldorf gibi farklı şehirlerde geçirmiştir.
Nilperi Şahinkaya hangi okullarda okudu?
2006 yılında Paris'teki Charles de Gaulle Fransız Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.
Hangi dilleri konuşabilmektedir?
Ünlü oyuncu; Türkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce olmak üzere toplam dört dil konuşabilmektedir.
Kariyerindeki önemli projeler nelerdir?
İlk televizyon deneyimini üniversite yıllarında Deniz Yıldızı dizisiyle yaşamıştır. Geniş kitlelerce tanınması ise Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kayıp ve Kiraz Mevsimi dizileriyle olmuştur.