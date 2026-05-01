Nilperi Şahinkaya, önceki gün konuk olduğu bir programda Senegal'de dünyaya gelmiş olmasının kendisi için bile hala büyük bir şaşkınlık kaynağı olduğunu ifade etti.

Afrika'da bir hastanede doğan ve bir süre orada yaşayan ünlü oyuncu, henüz altı aylık bir bebekken Düsseldorf'a geçtiklerini dile getirdi.

Doğduğu toprakları hiç hatırlamadığını ve bir daha oraya gitmediğini belirten Şahinkaya şu ifadeleri kullandı: "Senegal'de doğdum. Bu durum bana da ilginç geliyor, hala alışamadım. Çünkü Senegal'i hatırlamıyorum; bir daha gitmedim, görmedim. Sanki orası başka bir dünyaymış gibi... Afrika'da bir hastanede doğmuşum, bir süre orada yaşamışız; ben altı aylıkken de Düsseldorf'a geçmişiz"