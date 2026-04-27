Sinem Kobal, katıldığı bir televizyon programında eşi Kenan İmirzalıoğlu'na dair samimi açıklamalar yaptı.
YILBAŞI DAVETİNDE TANIŞMA
"Aşk tarif edilemez bir şey bence, aklının fikrinin gitmesi hali" diyen Kobal, İmirzalıoğlu ile arkadaşlarının yılbaşı davetinde tanıştığını söyledi.
"İLK ETAPTA ANLAYAMADIM"
"İlk görüşte aşk oldu mu?" sorusuna güzel oyuncu şu yanıt verdi:
Kenan'ın bir aurası olduğu için ben bunu ilk etapta anlayamadım. Çok farkında değildim. Orada Kenan'ın beni tanımak istemesi ve çabası devreye girdi. Ama Kenan ile aşık olduğumuz ana şahitlik etmek çok kıymetliydi.
"GEÇİNMEYE GÖNLÜN OLMASI LAZIM"
Romantik bir çift olduklarını söyleyen Sinem Kobal, "Gerçekten hayatta ruh eşim dediğin kişiyi bulmak büyük bir şans. Sonrasında da geçinmeye gönlün olması lazım. İkimiz de o emeği vermeye gönüllüyüz." dedi.
ÖRNEK BİR BABA
Bu arada Kobal, eşinin örnek bir baba olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Kenan merhameti ve vicdanı çok güçlü bir adamdır" dedi. Kobal, 2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Çiftin Lalin ve Leyla adında iki kızı dünyaya geldi.
