Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın eşsiz aşk hikayesi: "İlk etapta anlayamadım"

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. Tanışma hikayelerini anlatan Kobal, “İlk etapta anlayamadım” diyerek duygularının zamanla oluştuğunu ifade etti. Ünlü oyuncu, aşkın emekle büyüdüğünü vurguladı.

Giriş Tarihi:
  • Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile arkadaşlarının yılbaşı davetinde tanıştıklarını açıkladı.
  • Kobal, İmirzalıoğlu'nun aurasından dolayı ilk etapta aşık olduğunu anlayamadığını belirtti.
  • Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu'nu ruh eşi olarak tanımladı ve geçinmeye ikisinin de gönüllü olduğunu söyledi.
  • Kobal, eşinin merhameti ve vicdanı güçlü, örnek bir baba olduğunu ifade etti.
  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 2016'da evlendi ve çiftin Lalin ile Leyla adında iki kızı var.

Sinem Kobal, katıldığı bir televizyon programında eşi Kenan İmirzalıoğlu'na dair samimi açıklamalar yaptı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

YILBAŞI DAVETİNDE TANIŞMA

"Aşk tarif edilemez bir şey bence, aklının fikrinin gitmesi hali" diyen Kobal, İmirzalıoğlu ile arkadaşlarının yılbaşı davetinde tanıştığını söyledi.

"İLK ETAPTA ANLAYAMADIM"

"İlk görüşte aşk oldu mu?" sorusuna güzel oyuncu şu yanıt verdi:

Kenan'ın bir aurası olduğu için ben bunu ilk etapta anlayamadım. Çok farkında değildim. Orada Kenan'ın beni tanımak istemesi ve çabası devreye girdi. Ama Kenan ile aşık olduğumuz ana şahitlik etmek çok kıymetliydi.

"GEÇİNMEYE GÖNLÜN OLMASI LAZIM"

Romantik bir çift olduklarını söyleyen Sinem Kobal, "Gerçekten hayatta ruh eşim dediğin kişiyi bulmak büyük bir şans. Sonrasında da geçinmeye gönlün olması lazım. İkimiz de o emeği vermeye gönüllüyüz." dedi.

ÖRNEK BİR BABA

Bu arada Kobal, eşinin örnek bir baba olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Kenan merhameti ve vicdanı çok güçlü bir adamdır" dedi. Kobal, 2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Çiftin Lalin ve Leyla adında iki kızı dünyaya geldi.

