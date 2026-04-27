Kutsal değerlere yönelik saygısız tutumu hafızalardan silinmeyen Murat Övüç'ten aile krizi: "Siz ne hakla benim servetimi yiyorsunuz?"

Manevi değerleri aşağıladığı skandal videosuyla büyük tepki toplayan Murat Övüç, cezaevi sürecinin ardından şimdi de aile içindeki para kavgalarıyla gündeme geldi. "Servetimi yiyorlar" diyerek oğlu ve gelinine ateş püsküren fenomen, yıllarca kazandığı paranın boşa harcandığını iddia ederek maddi desteğini kestiğini açıkladı. Ailesiyle bağlarını kopardığını söyleyip hemen ardından telefonla konuştuklarını ifade etmesi tepki topladı.

  • Murat Övüç, başörtülü provokasyon videosuyla manevi değerleri aşağıladığı gerekçesiyle tepki toplamaya devam ediyor.
  • Övüç, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılanarak cezaevinde 102 gün kalmıştı.
  • Övüç katıldığı bir programda oğlu ve gelininin servetini yediğini iddia edip mahkemeye gideceğini söyledi.
  • Övüç maddi desteği kestiğini açıkladıktan kısa süre sonra oğluyla telefonla görüştüklerini itiraf etti.
  • Övüç'ün hem kutsal değerlere yönelik paylaşımları hem de aile içi para kavgası kamuoyunda samimiyetsiz bulundu.

Manevi değerleri aşağılayan başörtülü provokasyon videosuyla toplumun sinir uçlarıyla oynayan Murat Övüç'e tepkiler dinmiyor.

AHLAKİ DEĞERLERİ HİÇE SAYDI

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılanıp cezaevinde 102 gün kalan ismin, kutsal değerlere yönelik saygısız tutumu hafızalardaki tazeliğini koruyor. Sosyal medya kullanıcıları, Övüç'ün ahlaki değerleri hiçe sayan bu paylaşımlarını sert sözlerle eleştirmeye devam ediyor.

ÇELİŞKİLİ SÖYLEMLER

Katıldığı bir programda oğlu ve gelini hakkında zehir zemberek açıklamalar yapan Övüç, yıllarca kazandığı parayı oğluna kaptırdığını iddia etti. "Servetimi yiyorlar" diyerek feryat eden fenomen, maddi desteği kestiğini ve mahkemeye gideceğini söylese de, kısa süre sonra telefonla görüştüklerini itiraf ederek izleyenleri şaşırttı. Söylemlerindeki çelişki nedeniyle ayrıca eleştirildi.

KAMUOYUNDAN SERT TEPKİLER

Daha önce yargılandığı dosyalar ve ahlaki sınırları zorlayan videolarıyla gündemden düşmeyen Övüç'ün, kendi ailesiyle yaşadığı bu "para kavgası" kamuoyunda inandırıcı bulunmadı.

SAMİMİYETSİZ TUTUM

Hem kutsal değerlere saldırıp hem de aile bağlarından dert yanması, sosyal medyada "samimiyetsizlik" olarak yorumlandı. Eleştirilerin odağındaki isim, yaptığı çelişkili savunmalarla tepki toplamayı sürdürüyor.

