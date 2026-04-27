Manevi değerleri aşağılayan başörtülü provokasyon videosuyla toplumun sinir uçlarıyla oynayan Murat Övüç'e tepkiler dinmiyor.
AHLAKİ DEĞERLERİ HİÇE SAYDI
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılanıp cezaevinde 102 gün kalan ismin, kutsal değerlere yönelik saygısız tutumu hafızalardaki tazeliğini koruyor. Sosyal medya kullanıcıları, Övüç'ün ahlaki değerleri hiçe sayan bu paylaşımlarını sert sözlerle eleştirmeye devam ediyor.
ÇELİŞKİLİ SÖYLEMLER
Katıldığı bir programda oğlu ve gelini hakkında zehir zemberek açıklamalar yapan Övüç, yıllarca kazandığı parayı oğluna kaptırdığını iddia etti. "Servetimi yiyorlar" diyerek feryat eden fenomen, maddi desteği kestiğini ve mahkemeye gideceğini söylese de, kısa süre sonra telefonla görüştüklerini itiraf ederek izleyenleri şaşırttı. Söylemlerindeki çelişki nedeniyle ayrıca eleştirildi.
KAMUOYUNDAN SERT TEPKİLER
Daha önce yargılandığı dosyalar ve ahlaki sınırları zorlayan videolarıyla gündemden düşmeyen Övüç'ün, kendi ailesiyle yaşadığı bu "para kavgası" kamuoyunda inandırıcı bulunmadı.
SAMİMİYETSİZ TUTUM
Hem kutsal değerlere saldırıp hem de aile bağlarından dert yanması, sosyal medyada "samimiyetsizlik" olarak yorumlandı. Eleştirilerin odağındaki isim, yaptığı çelişkili savunmalarla tepki toplamayı sürdürüyor.