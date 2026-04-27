Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, sosyal medya kullanımına ilişkin aldığı yeni kararı takipçileriyle paylaştı.
KONSER SONRASI PAYLAŞIM RUTİNİ
Konserlerinin ardından hayranlarının dört gözle beklediği sahne paylaşımlarını genellikle anında yapan Tilbe, bu alışkanlığını değiştirdiğini duyurdu. Sahnedeki enerjisi ve samimi tavırlarıyla sık sık gündeme gelen sanatçı, konser sonrası paylaşımlarını artık hemen yapmayacağını belirtti. Tilbe, bu kararının arkasında yoğun tempo ve yorgunluk olduğunu ifade etti.
"ARTIK YAŞLANDIM"
Konserlerinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Yıldız Tilbe, takipçilerine seslenerek şu ifadeleri kullandı:
Artık yaşlandım. Sahne sonrası eve geldiğimde pilim bitiyor. O yüzden sahnemden fotoğrafları daha sonra sizinle paylaşıyorum.
HAYRANLARINDAN DESTEK
Sosyal medyada takipçileriyle doğrudan iletişim kurmayı sürdüren Yıldız Tilbe'nin bu açıklaması kısa sürede gündem olurken, hayranlarından da destek yorumları geldi. Sanatçının yoğun sahne temposuna rağmen üretmeye devam etmesi ve samimi açıklamaları, sevenlerinden tam puan aldı.