Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe sosyal medya kararını açıkladı: “Artık yaşlandım pilim bitiyor”

Yıldız Tilbe, konser sonrası paylaşımlarıyla ilgili yeni bir karar aldığını duyurdu. Ünlü sanatçı, sahne sonrası yorgunluğu nedeniyle içeriklerini anında paylaşmayacağını açıkladı. “Artık yaşlandım” sözleriyle dikkat çeken Tilbe, takipçilerinden anlayış istedi. Sanatçının açıklaması kısa sürede gündem oldu.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, sosyal medya kullanımına ilişkin aldığı yeni kararı takipçileriyle paylaştı.

Yıldız Tilbe / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

KONSER SONRASI PAYLAŞIM RUTİNİ

Konserlerinin ardından hayranlarının dört gözle beklediği sahne paylaşımlarını genellikle anında yapan Tilbe, bu alışkanlığını değiştirdiğini duyurdu. Sahnedeki enerjisi ve samimi tavırlarıyla sık sık gündeme gelen sanatçı, konser sonrası paylaşımlarını artık hemen yapmayacağını belirtti. Tilbe, bu kararının arkasında yoğun tempo ve yorgunluk olduğunu ifade etti.

"ARTIK YAŞLANDIM"

Konserlerinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Yıldız Tilbe, takipçilerine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

Artık yaşlandım. Sahne sonrası eve geldiğimde pilim bitiyor. O yüzden sahnemden fotoğrafları daha sonra sizinle paylaşıyorum.

HAYRANLARINDAN DESTEK

Sosyal medyada takipçileriyle doğrudan iletişim kurmayı sürdüren Yıldız Tilbe'nin bu açıklaması kısa sürede gündem olurken, hayranlarından da destek yorumları geldi. Sanatçının yoğun sahne temposuna rağmen üretmeye devam etmesi ve samimi açıklamaları, sevenlerinden tam puan aldı.

