Şimal'in yaş gününde eşinden yürek burkan sözler: "Zaman aynı saat aynı ama hayat bambaşka"

Kanserle mücadelesinin ardından hayatını kaybeden şarkıcı Şimal doğum gününde anıldı. Ünlü şarkıcı, eşi Necati Arıcı’nın sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha sevenlerinin kalbinde derin bir iz bıraktı. Arıcı, yaşamını yitiren Şimal'in doğum gününde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yürek burktu.

  • Şarkıcı Şimal'in eşi Necati Arıcı, eşinin doğum gününde sosyal medya hesabından özlem dolu bir paylaşım yaptı.
  • Şimal, 2021 yılından itibaren kanser tedavisi görmüş ve 31 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.
  • Necati Arıcı, Şimal'in cenazesinin İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen törenle uğurlandığını ve ardından Kuşadası'nda toprağa verildiğini belirtti.
  • Arıcı, eşinin vefatının ardından sık sık birlikte çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyor.
  • Şimal'in vefatı müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı.

2021 yılından itibaren kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal 31 Mayıs 2025 tarihinde yaşamını yitirmişti. Genç yaşta gelen bu acı haber hem müzik dünyasında hem de hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı. Sanatçı, önce İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen törenle uğurlanmış ardından Kuşadası'nda toprağa verilmişti.

Şarkıcı Şimal'in eşi Necati Arıcı, eşinin doğum gününde sosyal medya hesabından özlem dolu bir paylaşım yaptı. Fotoğraf:sosyal medya

Yaş gününde duygulandıran paylaşım

Şimal'in doğum gününde eşi Necati Arıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını bir kez daha dile getirdi. Arıcı'nın mesajı takipçilerini derinden etkiledi.

Geçen sene bu saatte sana sürpriz yapıyordum. Şimdi sana sadece hasretim. Zaman aynı, saat aynı ama hayat bambaşka. İyi ki doğdun Şimal'im. Ben hala o ilk anın içindeyim. Seni çok seviyorum.

Özlem dolu kareleri sık sık paylaşıyor

Eşinin vefatının ardından sık sık birlikte çekilmiş anılarını paylaşan Necati Arıcı, Şimal'e olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor. Daha önce yayınladığı bir videoda da duygularını şu sözlerle ifade etmişti:

O kadar çok özledim ki sana sataşıp, sarılmayı, sürprizler yapıp şımarmanı... Güzel yüzlü karım yerin bende çok ayrı

Sevenlerinin kalbinde yaşamaya devam ediyor

Şimal'in vefatı üzerinden zaman geçse de hem sanat dünyasında hem de hayranlarının hafızasında bıraktığı iz hâlâ tazeliğini koruyor.

Necati Arıcı'nın paylaşımları ise bu büyük aşkın unutulmadığını aksine her geçen gün daha da derinleştiğini gözler önüne seriyor.

Bir fotoğraf paramparça ediyor! Şimal'in eşi Necati Arıcı'dan yürek yakan sözler: Bir mezar taşının sessizliğinde yaşamaya çalışıyorum
Acılı eş satırlarıyla bir kez daha yürek yaktı! Necati Arıcı'dan Şimal paylaşımı: Özlemim bitmez ama...
Şarkıcı Şimal gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı!
