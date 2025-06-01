2021 yılından itibaren kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal 31 Mayıs 2025 tarihinde yaşamını yitirmişti. Genç yaşta gelen bu acı haber hem müzik dünyasında hem de hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı. Sanatçı, önce İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen törenle uğurlanmış ardından Kuşadası'nda toprağa verilmişti.

Geçen sene bu saatte sana sürpriz yapıyordum. Şimdi sana sadece hasretim. Zaman aynı, saat aynı ama hayat bambaşka. İyi ki doğdun Şimal'im. Ben hala o ilk anın içindeyim. Seni çok seviyorum.

Şimal'in doğum gününde eşi Necati Arıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını bir kez daha dile getirdi. Arıcı'nın mesajı takipçilerini derinden etkiledi.

Fotoğraf:sosyal medya

Özlem dolu kareleri sık sık paylaşıyor

Eşinin vefatının ardından sık sık birlikte çekilmiş anılarını paylaşan Necati Arıcı, Şimal'e olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor. Daha önce yayınladığı bir videoda da duygularını şu sözlerle ifade etmişti: