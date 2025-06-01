2021 yılından itibaren kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal 31 Mayıs 2025 tarihinde yaşamını yitirmişti. Genç yaşta gelen bu acı haber hem müzik dünyasında hem de hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı. Sanatçı, önce İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen törenle uğurlanmış ardından Kuşadası'nda toprağa verilmişti.
Yaş gününde duygulandıran paylaşım
Şimal'in doğum gününde eşi Necati Arıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını bir kez daha dile getirdi. Arıcı'nın mesajı takipçilerini derinden etkiledi.
Geçen sene bu saatte sana sürpriz yapıyordum. Şimdi sana sadece hasretim. Zaman aynı, saat aynı ama hayat bambaşka. İyi ki doğdun Şimal'im. Ben hala o ilk anın içindeyim. Seni çok seviyorum.
Özlem dolu kareleri sık sık paylaşıyor
Eşinin vefatının ardından sık sık birlikte çekilmiş anılarını paylaşan Necati Arıcı, Şimal'e olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor. Daha önce yayınladığı bir videoda da duygularını şu sözlerle ifade etmişti:
O kadar çok özledim ki sana sataşıp, sarılmayı, sürprizler yapıp şımarmanı... Güzel yüzlü karım yerin bende çok ayrı
Sevenlerinin kalbinde yaşamaya devam ediyor
Şimal'in vefatı üzerinden zaman geçse de hem sanat dünyasında hem de hayranlarının hafızasında bıraktığı iz hâlâ tazeliğini koruyor.
Necati Arıcı'nın paylaşımları ise bu büyük aşkın unutulmadığını aksine her geçen gün daha da derinleştiğini gözler önüne seriyor.