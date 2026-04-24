Yasemin Yazıcı'dan pişmanlık dolu 'zorbalık' itirafı: "O sözlere kanıp saçlarımdan oldum!"

Ünlü oyuncu Yasemin Yazıcı, çevresinden gördüğü güzellik baskısı nedeniyle saçlarını kestirdiğini itiraf ederek hayranlarını uyardı: "2 gramlık akıllara kanıp kendinizden vazgeçmeyin!"

  • Oyuncu Yasemin Yazıcı, çevresindeki insanların saç yapısına yönelik eleştirileri nedeniyle saçını kestirdiğini ancak bu karardan pişmanlık duyduğunu açıkladı.
  • Yasemin Yazıcı, meslektaşı Onur Tuna ile uzun süredir birliktelik yaşıyor.
  • Yazıcı, 8 Eylül 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu ve 2018 yılında Londra Ekonomi Okulu Sosyal Antropoloji bölümünden mezun oldu.

Meslektaşı Onur Tuna ile yaşadığı mutlu birliktelikle sık sık adından söz ettiren Yasemin Yazıcı, bu kez geçmişte maruz kaldığı "güzellik zorbalığını" ve bu baskı nedeniyle aldığı kararın pişmanlığını açıklayarak gündeme geldi.

"ERKEK GİBİ" DEDİLER, HAYATINI ZORLAŞTIRDILAR

Sabah'ta Merve Yurtyapan'ın haberine göre; güzellik standartlarının yarattığı baskıya dikkat çeken ünlü oyuncu, çevresindeki insanların saç yapısına yönelik acımasız eleştirilerine dayanamayarak imaj değişikliğine gittiğini söyledi.

Yazıcı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Kimsenin 2 gramlık aklıyla sizi 'Ayy erkek gibi favorisi var' diye zorbalamalarına kanıp da saçınızdan kurtulmaya çalışmayın. Sonra uzatma süreci gördüğünüz gibi sancılı oluyor. Ben ettim siz etmeyin. Benden tavsiye olsun."

KARANLIK GÜNLERİNDEN ÇIKIŞ: "HİÇBİR ZAMAN SON DEĞİL"

Yasemin Yazıcı'nın hayat mücadelesi sadece saç zorbalığıyla sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncu, üniversite yıllarında yaşadığı çok daha ağır bir travmayı ve hayata tutunma hikayesini de geçtiğimiz yıl cesurca paylaşmıştı.

Yazıcı, konuk olduğu programda şunları söylemişti:

"Sadece zor bir şey bunu paylaşmak tabii ki. Bu konuda farkındalık olması da iyi olur. Üniversite zamanında hayatımı sonlandırmaya kalkmıştım. Yani 20-21 yaşlarındaydım. Bir intihar teşebbüsü oldu. Ve bu konuda o yüzden insanların bilinçlenmesini çok isterim. Hiçbir zaman son değil. Bunun çaresi var. Bu konuda evet farkındalığın gelişmesini çok isterim. Çünkü her ne kadar hayat zor olsa da devam etme gücünü kendine bir daha bulmak gerçekten takdire şayan bir şey" sözleriyle yaşadığı zorluğu anlattı.

YASEMİN YAZICI KİMDİR?

8 Eylül 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Yazıcı, 2018 yılında Londra Ekonomi Okulu (LSE) Sosyal Antropoloji bölümünden mezun oldu. Dans ve vokal eğitiminin yanı sıra Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi'nde (LAMDA) oyunculuk eğitimini tamamlayan Yazıcı, ilk oyunculuk deneyimini 2021 yılında "Son Yaz" dizisindeki Naz karakteriyle yaşadı.

MERAK EDİLENLER

Yasemin Yazıcı saçını neden kestirdi?

Çevresindeki insanların "Erkek gibi favorilerin var" şeklindeki zorbalıklarına dayanamadığı için kestirmiş ancak sonra pişman olmuştur.

Yasemin Yazıcı ve Onur Tuna sevgili mi?

Evet, çift uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşamaktadır.

Yasemin Yazıcı hangi okul mezunu?

London School of Economics (Sosyal Antropoloji) mezunudur.

