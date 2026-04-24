Meslektaşı Onur Tuna ile yaşadığı mutlu birliktelikle sık sık adından söz ettiren Yasemin Yazıcı, bu kez geçmişte maruz kaldığı "güzellik zorbalığını" ve bu baskı nedeniyle aldığı kararın pişmanlığını açıklayarak gündeme geldi.
"ERKEK GİBİ" DEDİLER, HAYATINI ZORLAŞTIRDILAR
Sabah'ta Merve Yurtyapan'ın haberine göre; güzellik standartlarının yarattığı baskıya dikkat çeken ünlü oyuncu, çevresindeki insanların saç yapısına yönelik acımasız eleştirilerine dayanamayarak imaj değişikliğine gittiğini söyledi.
Yazıcı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Kimsenin 2 gramlık aklıyla sizi 'Ayy erkek gibi favorisi var' diye zorbalamalarına kanıp da saçınızdan kurtulmaya çalışmayın. Sonra uzatma süreci gördüğünüz gibi sancılı oluyor. Ben ettim siz etmeyin. Benden tavsiye olsun."
KARANLIK GÜNLERİNDEN ÇIKIŞ: "HİÇBİR ZAMAN SON DEĞİL"
Yasemin Yazıcı'nın hayat mücadelesi sadece saç zorbalığıyla sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncu, üniversite yıllarında yaşadığı çok daha ağır bir travmayı ve hayata tutunma hikayesini de geçtiğimiz yıl cesurca paylaşmıştı.
Yazıcı, konuk olduğu programda şunları söylemişti:
"Sadece zor bir şey bunu paylaşmak tabii ki. Bu konuda farkındalık olması da iyi olur. Üniversite zamanında hayatımı sonlandırmaya kalkmıştım. Yani 20-21 yaşlarındaydım. Bir intihar teşebbüsü oldu. Ve bu konuda o yüzden insanların bilinçlenmesini çok isterim. Hiçbir zaman son değil. Bunun çaresi var. Bu konuda evet farkındalığın gelişmesini çok isterim. Çünkü her ne kadar hayat zor olsa da devam etme gücünü kendine bir daha bulmak gerçekten takdire şayan bir şey" sözleriyle yaşadığı zorluğu anlattı.
YASEMİN YAZICI KİMDİR?
8 Eylül 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Yazıcı, 2018 yılında Londra Ekonomi Okulu (LSE) Sosyal Antropoloji bölümünden mezun oldu. Dans ve vokal eğitiminin yanı sıra Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi'nde (LAMDA) oyunculuk eğitimini tamamlayan Yazıcı, ilk oyunculuk deneyimini 2021 yılında "Son Yaz" dizisindeki Naz karakteriyle yaşadı.
