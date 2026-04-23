2020 ve 2022 yıllarında kızlarını kucağına alarak annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal, uzun süredir ekranlardan uzak, sakin bir aile hayatı sürdürüyordu. Yakın zamanda setlere dönen oyuncunun Harper's Bazaar gecesindeki stili, ünlü oyuncunun sahalara ne kadar güçlü döndüğünün kanıtı oldu.
Siyah ve Zarif: Kobal'ın tercih ettiği sade ama iddialı siyah elbisesi, stil danışmanlarından tam not aldı.
Fit Görünüm: İki çocuk annesi olmasına rağmen formda görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada "Maşallah" yorumlarının odağı oldu.
Sade Şıklık: Abartıdan uzak duruşuyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden olmayı başardı.
💬 SOSYAL MEDYADA SİNEM KOBAL FIRTINASI!
Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı kareler, kısa sürede yüz binlerce beğeni alırken yorum kısmında adeta bir övgü yarışı başladı. İşte o dikkat çeken yorumlardan bazıları:
MERAK EDİLENLER
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ne zaman evlendi?
Magazin dünyasının örnek çifti, 2016 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.
Sinem Kobal'ın kaç çocuğu var?
Ünlü oyuncunun, Kenan İmirzalıoğlu ile olan mutlu evliliğinden Lalin (2020) ve Leyla (2022) adında iki kızı bulunmaktadır.