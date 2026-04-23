Bir etkinlik çıkışında görüntülenen Merve Boluğur, gazetecilerin sorularını yanıtlarken aşk üzerine yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekti.
YAŞANMASI KAÇINILMAZ DUYGULAR
Aşkın geçici heveslerle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Boluğur, bu duygunun insan üzerinde derin etkiler bıraktığını belirtti. Hayatın acı ve tatlı yönleriyle bir bütün olduğunu ifade eden oyuncu, yaşanması gereken duyguların kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.
GERÇEK AŞK ALLAH'A DUYULAN AŞK
"Aşk çok güzel ama aynı zamanda zor" diyen Boluğur, "Aşkın aslında sadece Allah'a duyulan aşk olduğuna çok inanıyorum. Geçici olanlarda hep başımıza bir şey geliyor bence" ifadelerini kullandı.
"HER ZAMAN HAYIRLISINI DİLİYORUM"
Ünlü isim açıklamasının devamında ise, "Hayatta güzel şeyler istiyorum ama aşk konusunda Allah'tan her zaman hayırlısını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
EVLİLİKLERİ GÜNDEME GELDİ
Öte yandan özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, daha önce Murat Dalkılıç ile yaptığı evlilikle uzun süre konuşulmuştu. Oyuncu, ikinci evliliğini ise Mert Aydın ile yapmış ancak bu evlilik kısa sürede sona ermişti.
