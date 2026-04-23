Merve Boluğur daha önce Murat Dalkılıç ve Mert Aydın ile evlilik yapmıştı.

Ünlü oyuncu hayatta güzel şeyler istediğini ancak aşk konusunda Allah'tan her zaman hayırlısını dilediğini ifade etti.

Boluğur aşkın güzel ama zor bir duygu olduğunu ve geçici olanlarda hep başlarına bir şey geldiğini belirtti.

Aşkın geçici heveslerle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Boluğur, bu duygunun insan üzerinde derin etkiler bıraktığını belirtti. Hayatın acı ve tatlı yönleriyle bir bütün olduğunu ifade eden oyuncu, yaşanması gereken duyguların kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

GERÇEK AŞK ALLAH'A DUYULAN AŞK

"Aşk çok güzel ama aynı zamanda zor" diyen Boluğur, "Aşkın aslında sadece Allah'a duyulan aşk olduğuna çok inanıyorum. Geçici olanlarda hep başımıza bir şey geliyor bence" ifadelerini kullandı.