Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 2024 yılında geçirdiği beyin kanaması sonrası zorlu bir süreçten geçti.
BİR BUÇUK AYDA ÜÇ OPERASYON
Acil ameliyata alınan sanatçı, yaklaşık 1,5 ay içerisinde üç kez operasyon geçirmek zorunda kalmış ve o dönemde rol aldığı diziden ayrılmıştı. Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından uzun süre gözlerden uzak kalan Tanrıöğen, son durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"UZATMALARI YAŞIYORUM"
Sürecin ağırlığını "Uzatmaları yaşıyorum" sözleriyle özetleyen usta oyuncu, "Hiç evden çıkmıyordum, yeni dolaşmaya başladım. Aylık kontrollerim devam ediyor. Daha iyiyim ve her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaşadıklarını anlatan ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdiği gün dahi çalışmaya devam ettiğini açıklamıştı. O anları, "Kanayan beyinle sete gittim, çalıştım. Yönetmene 'Beynim kanadı, benim işimi uzatmadan bitir' dedim" sözleriyle aktaran oyuncu, işini aksatmamak için çaba gösterdiğini dile getirmişti.
AYNI GÜNDE İKİ AMELİYAT
Set çekimlerinin ardından evine gittiğini ancak yalnız kalmaktan çekindiğini belirten Tanrıöğen, geceyi arkadaşlarının yanında geçirdiğini ve ertesi gün hastaneye gittiğini anlatmıştı. İlk muayenede durumunun fark edilmediğini söyleyen oyuncu, aynı gün içinde iki kez ameliyata alındığını ifade etmişti.
KİMDİR?
Settar Tanrıöğen, 15 Temmuz 1962'de Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan sanatçı, oyunculuğa 1993 yılında "Hoş Memo" adlı TV filmiyle adım attı. Sinemada ise 1996 yapımı Eşkıya ile yer aldı. 1997'de yayınlanan Bir Demet Tiyatro dizisinde canlandırdığı "Saldıray" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
BİRÇOK PROJEDE YER ALDI
Kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer alan Tanrıöğen; "Urfalıyam Ezelden", "Sultan", "Babam Sağolsun", "Alacakaranlık", "Baba Candır" ve "Kuzgun" gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği "Abdullah" karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.