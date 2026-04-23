NE OLMUŞTU? Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaşadıklarını anlatan ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdiği gün dahi çalışmaya devam ettiğini açıklamıştı. O anları, "Kanayan beyinle sete gittim, çalıştım. Yönetmene 'Beynim kanadı, benim işimi uzatmadan bitir' dedim" sözleriyle aktaran oyuncu, işini aksatmamak için çaba gösterdiğini dile getirmişti.

AYNI GÜNDE İKİ AMELİYAT Set çekimlerinin ardından evine gittiğini ancak yalnız kalmaktan çekindiğini belirten Tanrıöğen, geceyi arkadaşlarının yanında geçirdiğini ve ertesi gün hastaneye gittiğini anlatmıştı. İlk muayenede durumunun fark edilmediğini söyleyen oyuncu, aynı gün içinde iki kez ameliyata alındığını ifade etmişti.

KİMDİR? Settar Tanrıöğen, 15 Temmuz 1962'de Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan sanatçı, oyunculuğa 1993 yılında "Hoş Memo" adlı TV filmiyle adım attı. Sinemada ise 1996 yapımı Eşkıya ile yer aldı. 1997'de yayınlanan Bir Demet Tiyatro dizisinde canlandırdığı "Saldıray" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.