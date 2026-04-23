Ferdi Atuner'in cenaze töreni "DOYMAK MÜMKÜN DEĞİLDİ" Kızı törende de bir konuşma yaparak, "O benim ilk aşkım, kahramanım, en kıymetlimdi. Beni her zaman o meşhur gür sesiyle 'Canım kızım' diye karşılardı. Ona doymak benim için mümkün değildi, hala değil. Tabii ki de bize olan sevgisi kadar işine, sahneye ve sanata büyük bir aşkla bağlıydı. Henüz 1 ay önce annemi kaybetmenin derin acısına dayanamadığını düşünüyorum ve bu hayatta ona nasıl sahip çıktıysa orada da sahip çıkmak için aramızdan ayrıldı. İnanıyorum ki yeniden kavuştular." dedi.

Ferdi Atuner'in oğlu Toygar Atuner "GÖRÜŞMEYELİ EPEY OLDU" Oğlu Toygar Atuner ise, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum çünkü ben İstanbul'da yaşamıyorum. Antalya'dayım, Antalya Operası'nda ve şu anda adım attım İstanbul'a. Aynı mesleği yapıyoruz. Onun dışında yaptığı yan işlerde de, oyunculuk olsun, ben de yapıyordum. Sonuçta geldiğimiz yer yine burası. Hayatının 45 yılını buraya adadı. Görüşmeyeli epey oldu çünkü takip ediyorsanız opera sezonlarının yoğunluğu malum ve ben de kendimi gelemedim. O yüzden epey olmuştu aslında" ifadelerini kullandı.