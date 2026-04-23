Linet'ten İsrail'e tepki: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor

İsrail kökenli ama 35 yıldır Türkiye’de müziği ve duruşuyla var olan Linet, Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu vurgulayarak "Ben her zaman mağdurun yanındayım." ifadelerini kullandı. Gazze hakkında daha önce söylediği sözleri yineleyen sanatçı, geri adım atmadı. Türkiye’de yıllardır sahne alan Linet, “Vicdanımla konuştum” dedi.

Linet'ten İsrail'e tepki: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor
  • İsrail asıllı sanatçı Linet, Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu belirterek daha önce yaptığı açıklamaların arkasında durduğunu yineledi.
  • Linet, konunun tartışmaya kapalı olduğunu vurgulayarak İsrail Hükümeti'nin Gazze halkına uyguladığı zulmü en sert şekilde kınadı.
  • Türk vatandaşı olduğunu belirten sanatçı, 35 yıldır Türkiye'de müziğiyle ve duruşuyla var olduğunu ifade etti.
  • Linet daha önce bir konserde Gazze'de yaşananları izlerken utanç duyduğunu ve mağdurun yanında olduğunu söylemişti.
  • İsrail basınında Haaretz gazetesi, Linet'in açıklamalarını sert şekilde eleştirerek İsrail hükümeti nezdinde bağışlanamaz olarak nitelendirdi.

İsrail asıllı olup uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve kariyerini burada sürdüren Linet, Gazze'de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamaları yineledi.

"TARTIŞMAYA KAPALI BİR KONU"

Daha önce dile getirdiği sözlerinin arkasında durduğunu vurgulayan sanatçı, konunun kendisi için hassas olduğunu belirtti. "Ben bu konuda açıklama yaptım" diyen Linet, "Soykırımı kabul ettim çünkü tartışmaya kapalı bir konu. Dolayısıyla sizden de ricam şu: Bu, defalarca söylenecek bir konu değil. Tartışmaya kapalıdır. Dediğim gibi, arkasında duruyorum, bu bir soykırımdır." ifadelerini kullandı.

Linet'ten İsrail'e tepki: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor-3

"BEN BİR TÜRK VATANDAŞIYIM"

Hem İsrail kökenli olması hem de Türkiye'de aktif bir sanat hayatı sürdürmesi nedeniyle açıklamaları dikkat çeken Linet, "Ben bir Türk vatandaşıyım, ülkemi çok seviyorum ve yıllardır burada emek veriyorum. Beni bilen bilir, kalbimi bilen bilir. 35 yıldır müziğimle, duruşumla var oldum. İnsanların kalbinde yer edindiğime inanıyorum." sözlerini ifade etti.

Linet'ten İsrail'e tepki: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor-4

SÖYLEDİKLERİNİN ARKASINDA DURDU

Sanatçı, son açıklamasında ise duruşunu yineleyerek, "Vicdanımla konuştum ve söylediklerimin arkasındayım" diyerek tartışmalara noktayı koydu.

Linet'ten İsrail'e tepki: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor-5

NE OLMUŞTU?

Daha önce yaptığı benzer açıklamalarla da gündeme gelen Linet, geçmişte vermiş olduğu bir konserde "Zulmün faili kim olursa olsun, ben her zaman mağdurun yanındayım. Gazze'de yaşananları izlerken kendi adıma utanç duyuyorum." sözlerini ifade etti.

Linet'ten İsrail'e tepki: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor-6

"BU BİR SOYKIRIMDIR"

Açıklamalarını sürdüren ünlü sanatçı, "İsrail Hükümeti'nin Gazze halkına uyguladığı bu zulmü en sert şekilde kınıyorum. Bu bir soykırımdır. Masum insanların topluca yok edilmesinin başka bir adı olamaz" dedi.

Linet'ten İsrail'e tepki: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor-7

İSRAİL BASININDA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ

Ünlü şarkıcı Linet, açıklamalarının ardından İsrail basınında eleştirilerin hedefi olmuştu. Haaretz tarafından yapılan değerlendirmelerde, sanatçının sözleri sert şekilde eleştirildi. Haberde, Linet'in hem İsrail hem de Türk kimliğine vurgu yapılarak, bu açıklamaların İsrail hükümeti nezdinde "bağışlanamaz" olarak görüldüğü belirtildi.

