İsrail asıllı olup uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve kariyerini burada sürdüren Linet, Gazze'de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamaları yineledi.
"TARTIŞMAYA KAPALI BİR KONU"
Daha önce dile getirdiği sözlerinin arkasında durduğunu vurgulayan sanatçı, konunun kendisi için hassas olduğunu belirtti. "Ben bu konuda açıklama yaptım" diyen Linet, "Soykırımı kabul ettim çünkü tartışmaya kapalı bir konu. Dolayısıyla sizden de ricam şu: Bu, defalarca söylenecek bir konu değil. Tartışmaya kapalıdır. Dediğim gibi, arkasında duruyorum, bu bir soykırımdır." ifadelerini kullandı.
"BEN BİR TÜRK VATANDAŞIYIM"
Hem İsrail kökenli olması hem de Türkiye'de aktif bir sanat hayatı sürdürmesi nedeniyle açıklamaları dikkat çeken Linet, "Ben bir Türk vatandaşıyım, ülkemi çok seviyorum ve yıllardır burada emek veriyorum. Beni bilen bilir, kalbimi bilen bilir. 35 yıldır müziğimle, duruşumla var oldum. İnsanların kalbinde yer edindiğime inanıyorum." sözlerini ifade etti.
SÖYLEDİKLERİNİN ARKASINDA DURDU
Sanatçı, son açıklamasında ise duruşunu yineleyerek, "Vicdanımla konuştum ve söylediklerimin arkasındayım" diyerek tartışmalara noktayı koydu.
NE OLMUŞTU?
Daha önce yaptığı benzer açıklamalarla da gündeme gelen Linet, geçmişte vermiş olduğu bir konserde "Zulmün faili kim olursa olsun, ben her zaman mağdurun yanındayım. Gazze'de yaşananları izlerken kendi adıma utanç duyuyorum." sözlerini ifade etti.
"BU BİR SOYKIRIMDIR"
Açıklamalarını sürdüren ünlü sanatçı, "İsrail Hükümeti'nin Gazze halkına uyguladığı bu zulmü en sert şekilde kınıyorum. Bu bir soykırımdır. Masum insanların topluca yok edilmesinin başka bir adı olamaz" dedi.
İSRAİL BASININDA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ
Ünlü şarkıcı Linet, açıklamalarının ardından İsrail basınında eleştirilerin hedefi olmuştu. Haaretz tarafından yapılan değerlendirmelerde, sanatçının sözleri sert şekilde eleştirildi. Haberde, Linet'in hem İsrail hem de Türk kimliğine vurgu yapılarak, bu açıklamaların İsrail hükümeti nezdinde "bağışlanamaz" olarak görüldüğü belirtildi.