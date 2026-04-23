Merhum iş insanı Ekrem Dürüst ile Gül Dürüst'ün oğlu, Elif Dürüst ve Şirin Yalçın'ın kardeşi Kerem Dürüst, Milas'taki evinde çıkan yangında ölümden döndü.
GECE SAATLERİNDE YANGIN ÇIKTI
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden olan Dürüst, gece saatlerinde uyuduğu sırada başlayan yangında büyük tehlike atlattı. Olay, Bodrum Türkbükü'ndeki evinde gece yarısı meydana geldi. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı.
HAFİF YANIKLARLA KURTULDU
Uykuda yakalanan Kerem Dürüst, duman ve alevleri fark etmesinin ardından komşularının da yardımıyla evden çıkarıldı. Komşuların hızlı müdahalesi olası bir faciayı önlerken, Kerem Dürüst'ün yangından hafif yanıklarla kurtulduğu öğrenildi. Ancak evde ciddi maddi hasar meydana geldi.
"CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"
Daha önce uzun yıllar Miami'de yaşayan ve bir dönem magazin gündeminde sıkça yer alan Kerem Dürüst, yaklaşık iki yıl önce Türkiye'ye dönerek Milas'a yerleşmişti. Yaşanan yangın sonrası çevresindekiler büyük şok yaşarken, olay "cana geleceğine mala gelsin" yorumlarıyla gündeme geldi.