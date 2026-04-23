Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Kerem Dürüst ölümden döndü: Gece yarısı yangın dehşeti

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Kerem Dürüst, Milas’taki evinde çıkan yangında uyurken alevlerin arasında kaldı. Komşularının zamanında müdahalesi sayesinde evden çıkarılan Dürüst, olayı hafif yanıklarla atlattı. Gece yarısı yaşanan yangında evde ciddi maddi hasar oluştu. Olay “facianın eşiğinden dönüldü” dedirtti.

Merhum iş insanı Ekrem Dürüst ile Gül Dürüst'ün oğlu, Elif Dürüst ve Şirin Yalçın'ın kardeşi Kerem Dürüst, Milas'taki evinde çıkan yangında ölümden döndü.

Kerem Dürüst ve annesi Gül Dürüst / Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

GECE SAATLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden olan Dürüst, gece saatlerinde uyuduğu sırada başlayan yangında büyük tehlike atlattı. Olay, Bodrum Türkbükü'ndeki evinde gece yarısı meydana geldi. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı.

Kerem Dürüst

HAFİF YANIKLARLA KURTULDU

Uykuda yakalanan Kerem Dürüst, duman ve alevleri fark etmesinin ardından komşularının da yardımıyla evden çıkarıldı. Komşuların hızlı müdahalesi olası bir faciayı önlerken, Kerem Dürüst'ün yangından hafif yanıklarla kurtulduğu öğrenildi. Ancak evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Kerem Dürüst ve eski eşi Süreyya Yalçın

"CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"

Daha önce uzun yıllar Miami'de yaşayan ve bir dönem magazin gündeminde sıkça yer alan Kerem Dürüst, yaklaşık iki yıl önce Türkiye'ye dönerek Milas'a yerleşmişti. Yaşanan yangın sonrası çevresindekiler büyük şok yaşarken, olay "cana geleceğine mala gelsin" yorumlarıyla gündeme geldi.

