Ünlü futbolcu Mesut Özil’in Gazze hassasiyeti: Profil fotoğrafına bombalara direnen Filistinli bir çocuğu koydu

Mesut Özil, Gazze’de yaşananlara yönelik hassasiyetini bir kez daha gösterdi. Ünlü futbolcu, sosyal medya profil fotoğrafını bombardımanlara direnen Filistinli bir çocuğun görüntüsüyle değiştirerek dikkatleri üzerine çekti.

  • Mesut Özil, sosyal medya profil fotoğrafını İsrail'in bombalarına direnen Filistinli bir çocuğun görseliyle değiştirdi.
  • Özil, geçtiğimiz günlerde eşi Amine Gülşe Özil ile üçüncü kızlarını kucağına aldı.
  • Mesut Özil daha önce de sosyal medyada FreePalestine etiketiyle Filistin'e destek paylaşımları yapmıştı.
  • Özil, 2025 Nisan ayında yaptığı açıklamalarda Filistin'deki durumu soykırım olarak nitelendirmişti.

Katil İsrail, Gazze'de katliam yaptı. Sistematik bir soykırım uyguladı. Vicdanı olan bu zulme sessiz kalamadı.

Mesut Özil'in sosyal medya profil fotoğrafı / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

BOMBALARA DİRENEN FİLİSTİNLİ ÇOCUK

Aydın Hamza'nın özel haberine göre onlar arasında ünlü futbolcu Mesut Özil de vardı. Mesut Özil, Gazze konusundaki hassasiyetini sosyal medyaya taşıdı. Profil fotoğrafında katil İsrail'in bombalarına direnen küçük bir Filistinli çocuğun fotoğrafını kullandı...

Amine Gülşen ve Mesut Özil'in üçüncü kızı Elisa

HASSASİYETİYLE TAKDİR TOPLADI

Geçtiğimiz günlerde eşi Amine Gülşe Özil ile 3. Kızlarını kucağına alan Mesut'un hassasiyeti takdir topladı.

Ünlü futbolcu Mesut Özil’in Gazze hassasiyeti: Profil fotoğrafına bombalara direnen Filistinli bir çocuğu koydu-4

ZULMÜN SESİ ÖZİL

Bu arada Özil daha önce de sosyal medya hesapları üzerinden "FreePalestine" (Özgür Filistin) etiketiyle destek paylaşımları yaptı. 2025 yılı Nisan ayında yaptığı açıklamalarda "Filistin halkı yalnız değildir" mesajını vurgulamış ve bölgedeki durumu "soykırım" olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Mesut Özil, sadece Filistin değil Ortadoğu'da zulüm gören tüm halkların acısını acısı biliyor. Her defasında onların sesi oluyor.

Yıldız Tilbe'nin alerji kabusu bitti! İşte yüzünü güldüren 4 malzemeli mucize formül
Yıldız Tilbe'nin doğal saç boyası tarifi!

