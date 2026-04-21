Katil İsrail, Gazze'de katliam yaptı. Sistematik bir soykırım uyguladı. Vicdanı olan bu zulme sessiz kalamadı.
BOMBALARA DİRENEN FİLİSTİNLİ ÇOCUK
Aydın Hamza'nın özel haberine göre onlar arasında ünlü futbolcu Mesut Özil de vardı. Mesut Özil, Gazze konusundaki hassasiyetini sosyal medyaya taşıdı. Profil fotoğrafında katil İsrail'in bombalarına direnen küçük bir Filistinli çocuğun fotoğrafını kullandı...
HASSASİYETİYLE TAKDİR TOPLADI
Geçtiğimiz günlerde eşi Amine Gülşe Özil ile 3. Kızlarını kucağına alan Mesut'un hassasiyeti takdir topladı.
ZULMÜN SESİ ÖZİL
Bu arada Özil daha önce de sosyal medya hesapları üzerinden "FreePalestine" (Özgür Filistin) etiketiyle destek paylaşımları yaptı. 2025 yılı Nisan ayında yaptığı açıklamalarda "Filistin halkı yalnız değildir" mesajını vurgulamış ve bölgedeki durumu "soykırım" olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Mesut Özil, sadece Filistin değil Ortadoğu'da zulüm gören tüm halkların acısını acısı biliyor. Her defasında onların sesi oluyor.