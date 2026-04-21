Popstar Ajdar'dan hayranlarına sert tepki: “Yönetime gidin” çıkışı

“Çikita Muz” şarkısıyla hafızalara kazınan ve Popstar yarışmasıyla adını duyuran Ajdar, uzun süren sessizliğini bir AVM’de yaşanan gerginlikle bozdu. Kendisine “Starım” diye seslenip fotoğraf çektirmek isteyen gençlere sert tepki gösteren Ajdar’ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

  • Ajdar, alışveriş merkezinde kendisinden fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarına 'Yönetime gidin!' diyerek sert tepki verdi ve ortamdan uzaklaştı.
  • Ajdar'ın hayranlarına verdiği tepki çevredeki kişiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada yayıldı ve tartışma yarattı.
  • Ajdar'ın Hayrettin'in sunduğu Kaos Show programına katılmak için 50 milyon Euro talep ettiği iddia edildi.
  • Ajdar, 2003 yılında yayınlanan Popstar programı ile tanındı ve 'Çikita Muz', 'Nane Nane' gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaştı.
  • Ajdar, son dönemde gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyordu.

2003 yılında yayınlanan Popstar ile adını duyuran Ajdar, sıra dışı tarzı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla uzun yıllar konuşulan isimlerden biri olmuştu.

Ajdar / Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

50 MİLYON EURO TALEBİ

"Çikita Muz", "Nane Nane" ve "Şahdamar" gibi parçalarla geniş bir kitleye ulaşan Ajdar, son dönemde gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Ajdar AVM’de sinir krizi geçirdi

Geçtiğimiz günlerde Hayrettin'in sunduğu Kaos Show programına davet edildiği ancak iddialara göre programa katılmak için 50 milyon Euro talep ettiği konuşulan Ajdar, bu kez farklı bir olayla gündeme geldi.

Ajdar'ın sert tepki gösterdiği o anlar

GENÇLERE SERT TEPKİ

Alışveriş merkezinde görüntülenen Ajdar, kendisini fark eden gençlerin "Starım" diyerek fotoğraf çektirme isteğiyle karşılaştı. Ancak bu ilgi karşısında sinirlerine hakim olamayan Ajdar'ın sert bir tepki verdi.

"YÖNETİME GİDİN"

Kısa süreli yaşanan gerginlikte hayranlarına "Yönetime gidin!" diye bağırdığı duyulan Ajdar, ardından arkasını dönerek hızla ortamdan uzaklaştı. O anlar çevredeki kişiler tarafından kaydedilerek kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler sonrası Ajdar'ın tavrı sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

VİRAL OLMAYI BAŞARDI

Müzikal kariyerinden çok yarattığı etki ve sıra dışı çıkışlarıyla dikkat çeken Ajdar, sosyal medyanın bugünkü gücünün olmadığı dönemlerde bile viral olmayı başaran nadir isimlerden biri olarak anılıyor. Uzun süre sonra yeniden gündeme gelen ünlü isim, bu olayla birlikte bir kez daha adından söz ettirmiş oldu.

