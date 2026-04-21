2003 yılında yayınlanan Popstar ile adını duyuran Ajdar, sıra dışı tarzı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla uzun yıllar konuşulan isimlerden biri olmuştu.
50 MİLYON EURO TALEBİ
"Çikita Muz", "Nane Nane" ve "Şahdamar" gibi parçalarla geniş bir kitleye ulaşan Ajdar, son dönemde gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.Ajdar AVM’de sinir krizi geçirdi
Geçtiğimiz günlerde Hayrettin'in sunduğu Kaos Show programına davet edildiği ancak iddialara göre programa katılmak için 50 milyon Euro talep ettiği konuşulan Ajdar, bu kez farklı bir olayla gündeme geldi.
GENÇLERE SERT TEPKİ
Alışveriş merkezinde görüntülenen Ajdar, kendisini fark eden gençlerin "Starım" diyerek fotoğraf çektirme isteğiyle karşılaştı. Ancak bu ilgi karşısında sinirlerine hakim olamayan Ajdar'ın sert bir tepki verdi.
"YÖNETİME GİDİN"
Kısa süreli yaşanan gerginlikte hayranlarına "Yönetime gidin!" diye bağırdığı duyulan Ajdar, ardından arkasını dönerek hızla ortamdan uzaklaştı. O anlar çevredeki kişiler tarafından kaydedilerek kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler sonrası Ajdar'ın tavrı sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.
VİRAL OLMAYI BAŞARDI
Müzikal kariyerinden çok yarattığı etki ve sıra dışı çıkışlarıyla dikkat çeken Ajdar, sosyal medyanın bugünkü gücünün olmadığı dönemlerde bile viral olmayı başaran nadir isimlerden biri olarak anılıyor. Uzun süre sonra yeniden gündeme gelen ünlü isim, bu olayla birlikte bir kez daha adından söz ettirmiş oldu.